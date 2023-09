Svobodní: Vyrážíme do ulic s peticí proti zákazu aut na benzín a naftu

reklama

„Svobodní jsou proti zákazu aut se spalovacími motory, protože jej považují za převychovávání lidí a omezování jejich svobody. Obávám se, že hlavním cílem těchto snah je, aby lidé přestali jezdit auty. Svobodní odmítají předsudky vůči českým řidičům a věří, že by měli mít možnost rozhodovat o své budoucnosti,“ uvedl k této „petiční tour“ Libor Vondráček, předseda Svobodných, který se těší na všechna osobní setkání s lidmi přímo na ulicích.

Na sociálních sítích proto zveřejnil podrobnou mapu a harmonogramem svého putování po České republice. Na některých místech jej doprovodí například také Karel Diviš, někdejší prezidentský kandidát, který v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu posílí právě kandidátku Svobodných.

„Ve chvíli, kdy ve jménu něčeho, o čem jsme naivně přesvědčeni, budeme vynakládat obrovské finanční prostředky, abychom měnili přirozený vývoj, docílíme jediného. Zadlužíme budoucí generace a třeba jim i dokonce některé technologie sebereme. A také jim sebereme možnost, aby o své budoucnosti rozhodovali sami,“ dodal Vondráček, podle kterého na rozdíl od některých tradičních politických stran nejsou Svobodní sponzorováni žádnou zájmovou skupinou ani „kmotry“.

„Drtivá většina darů jsou drobné příspěvky od lidí, kteří s námi sdílejí stejné principy svobody a odpovědnosti a chtějí nás podpořit. Rádi bojujeme za svobodnou a suverénní Českou republiku díky podpoře těch, kteří za to neočekávají žádnou protislužbu,“ dodal Libor Vondráček.

Jak již dříve v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl podnikatel a prezidentský kandidát Karel Diviš, zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory můžeme mít fatální důsledky pro českou ekonomiku. „Když chceme direktivně uspíšit nástup elektromobility, máme vyřešenou naši energetickou soběstačnost? Co se stane, když nedostavíme včas Dukovany a Temelín nebo když budeme díky Green Dealu muset zavřít uhelné elektrárny? Všichni vědí, že jen obnovitelné zdroje stačit nebudou. Je celý řetěz výroby skutečně tak ekologický k planetě, jak nám chtějí mnozí podsunout, když dáme na misku vah proti relativně malému snížení CO2 v ovzduší vytěžování vzácných kovů a likvidaci bateriového odpadu? Když už EU celkem rozumně mluví o snížení ekonomické závislosti na Číně, jak tomu v případě elektromobilů chceme čelit, když ty jejich nebudou zatíženy různými ekologickými daněmi a pravděpodobně se ve velké míře prosadí i na EU trhu? Kde máme jistotu, že zahraniční automobilky chtějí finalizovat svoje elektroauta v České republice. Co se stane s velkým množstvím našich lidí, kteří mohou přijít o práci a co hůře, čím nahradíme takto obrovský výpadek HDP, pokud se výroba aut z ČR skutečně přesune někam jinam a my nemáme šanci to ovlivnit, protože nejsme finálními výrobci? Souhlasit s takovýmto direktivním zákazem je za mě pro Českou republiku naprosto zbytečné ekonomické riziko, a to jsem ani nepoužil další argument, že v nesocialistických dobách rozhoduje o inovacích trh a ne sociální inženýři z Evropské komise podpoření aktuálně bohužel i servilní českou vládou,“ uvedl Karel Diviš, který se i proto chce zapojit do voleb do Evropského parlamentu a zvrátit tento plánovaný zákaz.

