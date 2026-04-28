TOP 09: Vládo, stát má podnikání usnadňovat, ne komplikovat

Jednotné měsíční hlášení v současné podobě nefunguje. Místo slibovaného zjednodušení přináší podnikatelům další byrokracii.
Ano, návrh jsme s výhradami podpořili – o to víc je nepřijatelné, že stát selhal v jeho implementaci.
Vyzýváme vládu k odkladu účinnosti, dokud se neodstraní duplicity, nesníží administrativa a systém nebude reálně funkční.
Ministr práce Aleš Juchelka musí co nejdřív předložit jasný plán nápravy.
Pokud se situace nezlepší, jsme připraveni iniciovat legislativní změny.
Stát má podnikání usnadňovat, ne komplikovat.
