TOP 09: Zahajujeme kroky k svolání mimořádné schůze sněmovny

Vláda Andreje Babiše podle TOP 09 systematicky oslabuje instituce, útočí na média, hazarduje s bezpečností země a přibližuje Českou republiku k Rusku. Strana proto zahajuje kroky ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.
„Sto dní vlády Andreje Babiše je sto dní chaosu, mezinárodní ostudy a zrazování spojenců. Platí jednoduché shrnutí: 100 dní, 100 průšvihů, 0 dní naší důvěry,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Premiér nevyřešil střet zájmů a vysílá vzkaz, že pravidla neplatí pro všechny. Vláda útočí na média a rozkládá stát zevnitř,“ dodal.
TOP 09 zároveň kritizuje zahraniční politiku vlády: „Místo ukotvení na Západě slyšíme obdiv k Orbánovi a omlouvání blokování pomoci Ukrajině. To je nebezpečný obrat,“ uvedl Havel.
Sněmovna musí jednat
TOP 09 zahajuje kroky k svolání mimořádné schůze kvůli vládním kauzám. „Budeme chtít odpovědi od premiéra i ministra práce. Jde o podezření, která mohou stát až 100 milionů korun z evropských peněz,“ řekl Havel.
„Pokud vláda není schopná věci vysvětlit, musí být k tomu donucena ve Sněmovně,“ dodal.
Rychlík: útok na média
Senátor za TOP 09 Břetislav Rychlík varoval před likvidací médií veřejné služby a zničení občanské společnosti. „Likvidace veřejnoprávních médií z mocenských pozic je útokem na sociálně nejslabší skupiny obyvatel. Pro ně jsou média veřejné služby dostupnou kulturou, informacemi i zábavou za směšně nízkou cenu. I v nejzapadlejší vesnici mohou lidé sledovat třeba Pražské jaro. Mocenský zásah do fungujícího zákona, který politici vlády Andreje Babiše nejsou schopni obhájit, nás vrací před rok 1989,“ dodal.
Pastorková: bezpečnost není volba
Místopředsedkyně TOP 09 Kateřina Pastorková zkritizovala vládu za škrty v obraně. „Bezpečnost je pro naši generaci klíčová. Bez ní nemá smysl řešit nic dalšího. Pokud jsme se zavázali k vyšším výdajům na obranu, musíme to brát vážně,“ dodala.
Müller: stát jako kořist
Místopředseda TOP 09 Ondřej Müller zkritizoval vládu především za navyšování schodku rozpočtu. „Máme nezákonný deficit 310 miliard. To je hazard s budoucností našich dětí. Dnes už nejde o stát jako firmu, ale o stát jako kořist,“ dodal.
Otys: podnikatel proti státu
Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys uvedl, že vláda mluví o podpoře podnikání, ale vrací nejistotu, byrokracii a další praktiky, které podnikatelům nikterak nepomáhají. „Podnikatel dnes nebojuje s konkurencí, ale se státem. Vláda vrací byrokracii a praktiky jako zaklekávání,“ uvedl.
TOP 09 však nehodlá jen kritizovat, ale nabízí alternativu založenou na odpovědných financích, silné obraně a jasném ukotvení v NATO a EU.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
