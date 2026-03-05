Němečtí vojáci na frontě a ruská hrozba. V Praze zazněla velká věc

05.03.2026 18:18 | Reportáž
autor: Ladislav Zemánek

Evropa se připravuje na další velký konflikt – a sama přitom neví, co vlastně chce. Polsko masivně zbrojí a chce jaderné zbraně, Německo znovu posílá vojáky na východ a evropské elity otevřeně přiznávají, že bez Spojených států si nedokážou poradit. Zároveň ale rostou obavy z Donalda Trumpa a z toho, že by se Washington mohl s Moskvou dohodnout. I takové názory padaly na středeční debatě v Praze.

Němečtí vojáci na frontě a ruská hrozba. V Praze zazněla velká věc
Foto: Youtube Bundeswehr
Popisek: Bundeswehr

Debata polského analytika Sławomira Dębského a německého komentátora Ulricha Specka na půdě CEVRO Univerzity nabídla nečekaně upřímný pohled do uvažování evropského establishmentu. V jejich slovech se mísila obava z Ruska, Číny a Íránu, závislost na Americe i překvapivá bezradnost nad tím, jaké vlastně mají evropské státy národní zájmy.

Rusko je hlavní nepřítel

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

96%
2%
2%
hlasovalo: 4298 lidí
 Třebaže se v dílčích otázkách experti rozcházeli, jednoznačná shoda panovala v zásadní otázce, kdo je přítel a kdo nepřítel Evropy. Podle nich je naším nepřítelem Rusko, Čína a Írán. Vpád Ruska na Ukrajinu v roce 2022 a chování Donalda Trumpa v Bílém domě prý Evropě ukázaly, že byla naivní, když věřila v mezinárodní právo.

„Máme idealizovanou vizi mezinárodního práva založenou na představě, že je univerzálně sdílené. Tak to ale nikdy nebylo. My jsme si namlouvali, že je mezinárodní právo jakýsi funkční systém. Jenže není. Podváděli jsme sami sebe,“ prohlásil Dębski s tím, že probíhající rozklad mezinárodního práva je pro středně velkou zemi, jako je Polsko, potenciálně nebezpečné.

To vysvětluje, proč země tak masivně zbrojí. „Lidé u nás vědí, že pokud se nedokážeme ubránit sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Spojenci jsou tu od toho, aby v případě nutnosti pomohli. Ale to se může stát, jen když si budeme schopni nejprve pomoct sami,“ dodal polský historik.

Němci už zase brání Evropu

Současně však varoval před zbrojením v sousedním Německu. „U Německa jsme ostražití. Spojenci jsme teprve nějakých dvacet pět let, poprvé v historii. Toto spojenectví by nemělo být bráno jako samozřejmost. Německé zbrojení musíme bedlivě sledovat,“ zdůraznil Polák.

Jeho německý protějšek se bránil, že v Berlíně vlastně ještě nevědí, jak národní vojenské kapacity budovat, a připomněl, že němečtí vojáci už zase aktivně brání celou Evropu před domnělou ruskou hrozbou a přesouvají se do Litvy. „Němečtí vojáci jsou teď v podstatě na frontové linii,“ uvedl Speck.

„Trump nás znepokojuje“

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

10%
90%
hlasovalo: 9661 lidí
 Sławomir Dębski k tomu poznamenal, že pro čelení Rusku je v prvé řadě potřeba posilovat politickou a vojenskou spolupráci s Američany a navyšovat počty amerických vojáků na kontinentu. Varšava také usiluje o přímé zapojení do systému jaderného odstrašování Ruska. Zároveň hořce poznamenal, že Bílý dům se s Poláky nechce o své jaderné zbraně podělit.

Proto je podle obou expertů zapotřebí udržet Američany ve válce na Ukrajině. V Berlíně i Varšavě jsou prý znepokojeni tím, jak Donald Trump přistupuje k Rusku a že se s ním snaží domluvit. „My skutečně očekáváme, že nás Rusko začne vojensky testovat. Možná se to stane v roce 2027, možná o dva roky později. To už není podstatné. Podstatné je, že se to prostě stane,“ apeloval na přítomné Speck.

„Osa zla“ v akci

A rovnou spojil hrozbu „ruského imperialismu“ s údajnými plány Pekingu na obsazení Tchaj-wanu a potenciálním napadením Izraele ze strany Íránu. Domnělá existence této „osy zla“ podle německého experta nutně musí vést k úzkému spojenectví Evropy s USA, odmítnutí evropské samostatnosti, o kterou se v určité podobě snaží francouzský prezident Emmanuel Macron, i snahám o otevřenou spolupráci s Čínou.

Speck se proto neváhal pustit do německého kancléře Friedricha Merze, který prý dobře chápe, že hlavním nepřítelem je Rusko, ale mýlí se v politice vůči Pekingu. Ten německý kancléř v únoru navštívil. „Byla velká chyba Merze, že jel do Číny. Čína není tržní ekonomika, nemůžete jí normálně konkurovat. Čína proti nám vede ekonomickou válku, chce dominanci ve všem. Merzův přístup k Číně je omyl,“ zdůraznil.

Evropská bezradnost

Zároveň připustil, že německá politická reprezentace dost dobře neví, jak přistupovat k válce s Íránem. „My se na dění na Blízkém východě díváme víceméně perspektivou Izraele. Evropané si nejsou jistí, jak se k válce postavit. Nemají moc rádi Íránce, ale nechtějí ani válku s nimi. Rozehrávají se nové geopolitické hry. Turecko i arabské státy jsou de facto na straně Izraele, Indie také. V celém regionu kolem Íránu se toho děje strašně moc. Blízký východ se teď přeskupuje. Tak co by Evropa měla dělat?" ptá se Speck.

Speckova řečnická otázka odhalila to, co velkou část evropské politické a intelektuální elity dlouhodobě definuje – neschopnost definovat vlastní národní zájmy a následně je na mezinárodní úrovni prosazovat. Pražská debata s „našimi nejdůležitějšími sousedy“, jak je v úvodu označil moderátor a bývalý národně bezpečnostní poradce Tomáš Pojar, naznačuje, že establishment v obou zemích stále není schopen přijít s konstruktivním řešením palčivých otázek mezinárodní politiky.

Psali jsme:

Ficova bomba: Zelenskyj lže, máme důkazy
Žádné povstání. Žádné trhliny. USA mají s Íránem problém
Reuters: Ukrajinci tají, jak na tom jsou
Merz: Nepřijmeme dohodu, kterou USA vyjednají s Ruskem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

CEVRO , válka , Zemánek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je „mezinárodní právo“ mrtvý pojem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Radovan Vích byl položen dotaz

Armáda

Na jedné straně tvrdíte, že je armáda důležitá a já souhlasím. Na druhou stranu nechcete navyšovat výdaje na obranu. Proč? Neprotiřečíte si? Důležitou roli podle vás regionální spolupráce, zejména v rámci zemí V4. Já teda nevím, ale podle mě zrovna V4 už dávno není co bývala a nemá žádný význam ani...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Spaní se psem v posteli o vás hodně vypovídáSpaní se psem v posteli o vás hodně vypovídá Čas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánekČas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánek

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Němečtí vojáci na frontě a ruská hrozba. V Praze zazněla velká věc

18:18 Němečtí vojáci na frontě a ruská hrozba. V Praze zazněla velká věc

Evropa se připravuje na další velký konflikt – a sama přitom neví, co vlastně chce. Polsko masivně z…