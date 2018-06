Thoma (HOPB): Vrátíme město občanům

Cílem hnutí je opět vrátit radnici občanům, modernizovat dopravu, zkvalitnit péči o veřejný prostor a nezapomínat na nejmladší a nejstarší generaci Budějovičáků.

„Nejenže současná koalice ve složení ANO-ČSSD-ODS-KDU-ČSL nedokázala plnit ani vlastní sliby, ale navíc potopila i spoustu námi připravených projektů, v nichž stačilo pokračovat. Poslední roky jsme svědky stagnace města, které se nerozvíjí, protože současná koalice se soustředí především na rozdělování funkcí těm, kdo jsou ochotni ji udržet u moci. Jako nejsilnější opoziční hnutí jsme připraveni město opět rozhýbat a posunout vpřed,“ uvedl lídr kandidátky Občanů pro Budějovice Juraj Thoma.

„Náš volební program pro letošní komunální volby je pokračováním a rozvíjením vizí, s nimiž jsme naše hnutí v roce 2010 zakládali a které jsme uplatňovali za našeho působení v čele radnice i v opozici. Jeho základními pilíři jsou Budějovice pro občany, Moderní doprava, Veřejný prostor a Město pro všechny generace,“ dodal předseda hnutí Ivo Moravec, dvojka na kandidátce.

Na kandidátce jsou současní zastupitelé a dlouhodobé podporovatele hnutí a také 14 nových osobností. Za Občany pro Budějovice kandidují kromě jiných podnikatelé Martin Pražák a Petr Klika, architekt ze sdružení CBArchitektura Mirek Vodák, Lukáš Bajt ze sdružení CykloBudějovice, poslanec František Vácha, senátor Jiří Šesták, sportovci Vojtěch Zach a Jan Novotný, světoznámý vědec Julius Lukeš, nejmladší generaci reprezentují například Martin Pikous a Ivan Matejić. Za Jihočechy 2012 pak například ředitel Biskupského gymnázia Martin Maršík.

Rovných 100 dní před volbami, což je ve středu 27. června, zveřejní Občané pro Budějovice na svých webových stránkách kandidátku a podrobný volební program. „Zároveň zahájíme finální fázi naší kampaně. Poslední roky u nás nacházejí zastání občané, k jejichž připomínkám je radnice hluchá a my se je snažíme prosadit z opozičních pozic. Až do voleb budeme chodit do jednotlivých čtvrtí města s pocitovou mapou a diskutovat s občany, co na našem městě zlepšit a do mapy i do našeho programu přidávat jejich nápady. Mapu najdou i na našem webu. Zveme všechny. Společně můžeme Budějovice změnit,“ uzavřel Juraj Thoma.

autor: PV