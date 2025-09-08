Trikolora: Nesmyslné trestní oznámení je osobní msta

Novinář fakt musí být hodně velký idiot nebo prodejná děvka, aby vyráběl kauzu z toho, že lidé, kteří za to, že každý den chodí do práce, berou peníze. V případě Trikolory šlo o tři lidi s platy okolo 50 tisíc měsíčně, což opravdu na pražské poměry není mnoho, nota bene za práci v náročných volebních kampaních. Kdo to někdy dělal, ví, o čem mluvím.
Trikolora nikdy nebyla bohatá strana. Provozní finance jsme si rozplánovali tak, abychom s tím, co nám zbylo po sněmovních volbách v roce 2021, tzn. s ročními rozpočty ve výši cca 3 miliony korun, vyšli do krajských voleb 2024. Výsledek koalice, kterou jsme vytvořili s SPD, ovšem zůstal za naším očekáváním. I s důsledky na naše další financování. Pro Trikoloru to znamenalo, že jsme museli přejít na úsporný režim. Nic víc, nic míň.
Nesmyslné trestní oznámení, které podal zhrzený bývalý člen, je jeho osobní msta. O tom, zda policie či kdokoli jiný jeho trestní oznámení šetří, nám není nic známo, žádný orgán nás v tomto smyslu neoslovil. Vše, co o dané věci víme, jsme si stejně jako kdokoli jiný přečetli v médiích, kam se udavač běžel vypovídat.
Pokud nás policie osloví, dostane se jí samozřejmě naší součinnosti. Bude zábavné sledovat, co orgány budou šetřit na tom, že Trikolora dle vlastního uvážení hospodaří s vlastními penězi, že své pracovníky platí za odvedenou práci, že dodržuje schválené rozpočty a že s penězi nakládají k tomu pověřené a oprávněné osoby. To vše se souhlasem odpovědného orgánu, totiž osmnáctičlenného republikového předsednictva. Ale je před volbami, tak čemu se divíme. Kriminalizovat opozici teď frčí.
Na otázky redaktorů iDnes předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová odpověděla už 22. července 2025 (!!!). Téměř nic z toho nyní nepoužili, pouze se vším počkali, aby s touto pseudokauzou mohli zasmradit krátce před volbami. Považujeme to za jejich naprosté profesní selhání.
Petr Štěpánek
1. místopředseda Trikolory
Odpovědi předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové odeslané redaktorce iDnes Kateřině Vaníčkové 22. července 2025
Můžete nám poskytnout výpis - kam a na co peníze z provozního účtu jdou či šly?
Tuto otázku asi nemyslíte úplně vážně, znáte jakýkoliv politický subjekt, který by poskytnul novinářům přístup ke svému provoznímu účtu. Krom toho, že ta otázka je neetická, tak takové předání výpisů z účtu je i protiprávní.
Tedy odpověď zní, ne nemohli bychom veřejně poskytnout přístup k výpisům z provozního účtu strany.
Nicméně asi není překvapivé, že peníze z provozního účtu strany se používají na provoz strany. Tedy provoz kanceláře, administrativní a IT systémy, výplaty pracovníků, volební kampaně, marketing, sněmy, výdaje krajských organizací, účetní, audit atd.
Proč nebyla povolena kontrola provozního účtu, o kterou žádali členové Trikolory?
Nic takového není pravda, provozní účet je pravidelně kontrolován jak orgány strany, tak pracovníky k tomu pověřenými.
Kontrolní komise se sešla a rozhodla o doporučení předsednictvu k řešení, a navrhla způsob kontroly, tento návrh byl rozhodnutím předsednictva posouzen a bylo navrženo řešení kontroly, která se uskuteční.
Proč se na stranickém fóru ani předsednictvu neřešila otázka financování?
Opět nesprávné, spíš lživé informace, na předsednictvu se otázka financování řešila mnohokrát. O stavu financí a průběhu financování vždy referuje ředitel kanceláře. Samozřejmě se dělaly různé úpravy výdajů strany. Probíhaly tedy naprosto standardní postupy, tak jako v jakékoliv jiné straně.
Na stranickém fóru se otázka financování řešila mnohokrát, a dokonce byly na stranické fórum poskytnuta fakta a čísla, a to velmi podrobně.
Stranické fórum ale, jak jistě víte, není orgánem strany a nemůže navrhovat jakékoliv závěry. Nicméně naprostá většina členů to vzala na vědomí kladně.
Naopak se dá říct, že většina na stranickém fóru je a byla již unavena ze skupinky těch několika rebelů, kteří se nedokázali smířit se svým neúspěchem ve stranických volbách, kde byli deklasováni a s potupou se vzdali dřív, než začali.
Jak to, že nebylo nikomu povoleno, aby nahlédl na provozní účet?
Stejná otázka, tedy i stejná odpověď.
Jak to, že nebylo každoročně schváleno vyplácení mezd z provozního účtu? V zápisech z jednání se nic takového neřeší.
Opět dezinformace. Rozpočet a jeho jednotlivé složky byly pravidelně předkládány předsednictvu k projednání. Pro rozpočet hlasovali i současní stěžovatelé.
Právě vzhledem k probíhajícímu TO, nechceme tuto pseudo-kauzu víc medializovat, samozřejmě později se bude strana bránit takovému napadení právní cestou. Ve skutečnosti se jedná o kauzu několika jedinců, kteří se nedokázali přenést přes debakl ve stranických volbách.
Finance Trikolory jsou v pořádku, kontrola probíhá standardně od statutárního zástupce, přes ředitele kanceláře a jím pověřených pracovníků. Účetnictví podléhá daňovému poradci a auditorovi. Kontrolní komise dbá na dodržováním rozpočtu schváleného předsednictvem.
Všechny relevantní dokumenty, které jsou vyžadovány zákonem, dohledáte v databázi Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH), tam si jistě můžete vyžádat další informace k hospodaření politické strany Trikolora, případně musíte počkat na výsledky TO.
Prosím, aby byly moje jednotlivé odpovědi použity jako celek nebo nebyly použity vůbec, tedy bez vytrhávání vět z kontextu.
Spoléhám na vaši novinářskou čest, ale případným změnám, demagogiím nebo nepravdám se budu osobně bránit právní cestou.
Zuzana Majerová
předsedkyně Trikolory
Zmíněný článek najdete ZDE.
