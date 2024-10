Trikolora: Petr Fiala teď bude mít o 20 tisíc měsíčně víc. Jak se vám to líbí?

Jestliže základní plat poslance byl doteď necelých 100 tisíc korun (naprostá většina poslanců ale bere víc, neboť téměř všichni mají příplatky za nejrůznější funkce), po navýšení o 7 procent, jak to navrhuje Fialova vláda, si přidají cca 7 tisíc měsíčně, vzhledem k příplatkům ale naprostá většina ve skutečnosti samozřejmě víc. K tomu je třeba ještě připočítat nejrůznější náhrady.

„Politici musí dýchat se společností,“ pravil po schválení této úpravy ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Asi narážel na to, že si politici nakonec přidávají jen polovinu toho, co původně zamýšleli. Takže abyste tomu rozuměli. Kupka a spol. s námi teď budou po novu dýchat za 7, někteří i za 10 a více litrů měsíčně navíc.

Předseda vlády, signalista Petr Fiala, který doteď spolu s odměnami pobíral v průměru 330 tisíc korun měsíčně plus náhrady, si teď za to dýchání měsíc co měsíc přidá 20 tisíc plus nějaké drobné navíc. A to se vyplatí!

A propos. Jak se dýchá Vám?