Trikolora: Ukrajina je sudem prachu, jen škrtnout

reklama

Teatrální návštěva ukrajinského prezidenta v Praze byla ze strany našich ústavních činitelů nechutným divadlem podlézavosti a devótnosti. Bez jakýchkoli skrupulí dávali najevo, že podpora ukrajinského režimu v barbarském východním válečném konfliktu je jejich nejvyšší prioritou. Namísto střídmé zahraniční politiky zaměřené na ukončení nesmyslného zabíjení jsme se dočkali dalšího řinčení zbraněmi a slibu dodávek další smrtící techniky na bojiště. Výsledkem Zelenského návštěvy bude tedy pouze více šrotu a krve, kterou už má dávno na rukou i naše vládní elita.

V žádné zemi nevynaložila vláda a s ní spřízněná média tolik úsilí na masírování vlastních občanů proukrajinskou a protiruskou propagandou. Ale jak už i tato média přiznávají, stále méně lidí ji je ochotno věřit. A to i přesto, že moc postupně přechází od přesvědčování k vyhrožování a trestání. Po více než 16 měsících konfliktu je zřejmé, že další eskalace vojenských operací nic nepřinese, kromě smrti a nesmírného utrpení těch, kteří ve většině případů o žádnou válku nestojí. V této válce vítězí pouze cynické politické zájmy a zbrojařské koncerny. Všichni ostatní, včetně České republiky, patříme k poraženým. Naše vláda se však takovými myšlenkami nezabývá.

Válečné běsnění je především selháním politiků nejen na straně Ukrajiny a Ruska, ale i celého civilizovaného světa. Co je ještě horší, politické špičky nejsou schopné či ochotné vážně jednat o zastavení bojů a o mírovém urovnání konfliktu. Namísto toho si hrají se sirkami na sudu prachu. Tím jsou jaderné elektrárny v místech bojů či spoléhání se na to, že Rusko nepoužije svůj obrovský arzenál zbraní hromadného ničení, který může zničit celou naši civilizaci. Trikolora považuje tuto situaci za mimořádně nebezpečnou a chování většiny politiků za nezodpovědné. Našich vládních především. Opětovně proto vyzýváme všechny, kteří odmítají další eskalaci české účasti na válce na Ukrajině, aby své postoje dávali najevo všemi možnými způsoby. Je to momentálně spolu s podporou protiválečné politické opozice jediná cesta, jak zabránit katastrofě, do níž nás současná vládní sestava žene.

Psali jsme: Gebauer (Trikolora): Vrchnost nemá škodit Majerová (Trikolora): Opravdu nikdo z vlády nevidí, co se tady děje? Štěpánek (Trikolora): Další z politických zločinů Fialovy vlády Koudelka (Trikolora): Moravský znak a vlajka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama