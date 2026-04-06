Trikolora: Výzva spolku Milion chvilek k omluvě

06.04.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Informace na veřejném facebookovém profilu strany o výzvě Milionu chvilek k omluvě za šíření nepravdivých informací a zneužití autorského práva

Advokát Tomáš Nielsen v zastoupení europoslance Petra Bystroně a 1. místopředsedy Trikolory Petra Štěpánka vyzval spolek Milion chvilek k omluvě za šíření nepravdivých informací a zneužití autorského práva.

„Pan Minář, předseda Milionu chvilek, prohlašuje, že veřejně šířená lež vyžaduje veřejnou omluvu. Jsem za tato slova rád. Pokud jim můžeme věřit, znamená to, že bychom se v tomto případě mohli obejít bez soudu. Pokud tedy Milion chvilek neaplikuje techniku dvojího metru, “ říká Tomáš Nielsen.

Před zhruba dvěma týdny Milion chvilek propagoval demonstraci na Letné s použitím fotografie, jejímž autorem je umelec a politik Petr Štěpánek. Učinil tak ale bez vědomí a souhlasu autora. Milion chvilek propagaci shromáždění spojil i s vážným obviněním – tvrdil, že europoslanec Petr Bystroň je placený Rusy. V pozvánce se snažil očernit i poradkyni předsedy vlády Natálii Vachatovou, za kterou se postavila i BIS.

„Pan Minář udělal přesně to, co dnes tak ostře kritizuje u náměstka Zdeňka Kettnera. Jeho spolek veřejně šířil nepravdivou informaci, navíc k tomu zneužil i cizí duševní vlastnictví. Zdá se, že Milion chvilek etiku a morálku chápe dost výběrově,“ zdůraznil Nielsen.

Jménem obou svých klientů právník vyzývá spolek Milion chvilek, aby se Petru Bystroňovi i Petru Štepánkovi do jednoho týdne jasně, veřejně a jednoznačně omluvil.

V případě, že se oba poškození odpovídající satisfakce nedočkají, budou okamžitě zahájeny další kroky. Ty zahrnují žalobu na zdržení se dalšího nezákonného jednání, náhradu újmy za porušení autorských práv a za zásah do osobní cti.

