Šrámková (Piráti): Neumíme chránit děti v krizové situaci

Výbor doporučil vládě připravit legislativní změny, které mají posílit ochranu zdraví kojenců a zlepšit krizovou komunikaci státu při podobných incidentech. Šrámková během několikaměsíčního šetření upozornila na závažné nedostatky v systému. Stát měl informace o kontaminaci už od prosince 2025, ale rodiče i praktičtí lékaři pro děti dostali jasné informace až s výrazným zpožděním. Do oběhu se přitom dostaly statisíce balení kojenecké výživy.
„Je zcela zásadní, abychom podobným selháním do budoucna zabránili. Nejde o chybu jednotlivce, ale o systém, který dnes neumí rychle chránit rodiny a malé děti v krizové situaci. Proto jsem ráda, že výbor přijal usnesení doporučující konkrétní změny zákonů a pravidel,“ říká pirátská poslankyně Eva Šrámková.
Výbor pro zdravotnictví ve svém usnesení doporučil vládě zahájit legislativní proces například k zavedení povinného informování lékařů při stahování kojenecké výživy, registrace velkoobchodních skladů nebo jasných lhůt pro varování veřejnosti.
Na základě ústní interpelace nabídl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poslankyni spolupráci na řešení celé kauzy. Šrámková proto ministerstvu zdravotnictví předala podklady a konkrétní návrhy změn, které během svého šetření připravila.
„Předala jsem ministerstvu zdravotnictví veškeré podklady, zjištění i konkrétní návrhy, které vyplynuly z mé několikaměsíční práce kolem celé kauzy. Teď je odpovědnost na ministerstvu. Pokud ale neuvidíme reálnou snahu systém napravit, jsem připravena předložit vlastní poslanecký návrh zákona. Bezpečnost kojenců nemůže stát na dobré vůli úřadů,“ dodává Šrámková.
Mezi navrhovanými změnami je například:
- povinné a rychlé informování veřejnosti po varování v systému RASFF
- zlepšení koordinace mezi institucemi
- povinná registrace, kontroly a sankce za nedodržení pravidel pro sklady s kojeneckou výživou
- uchovávání vzorků jako důkazního materiálu
- možnost retrospektivních epidemiologických šetření
Piráti dlouhodobě upozorňují, že stát musí chránit především rodiny a děti a že bezpečnost potravin nesmí být obětí byrokracie ani chaosu mezi úřady.
