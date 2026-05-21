Šrámková (Piráti): Neumíme chránit děti v krizové situaci

21.05.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Poslankyně Šrámková uspěla na Výboru pro zdravotnictví s návrhem usnesení ke kauze kontaminované kojenecké výživy toxinem cereulid.

Šrámková (Piráti): Neumíme chránit děti v krizové situaci
Foto: Piráti
Popisek: Eva Šrámková

Výbor doporučil vládě připravit legislativní změny, které mají posílit ochranu zdraví kojenců a zlepšit krizovou komunikaci státu při podobných incidentech. Šrámková během několikaměsíčního šetření upozornila na závažné nedostatky v systému. Stát měl informace o kontaminaci už od prosince 2025, ale rodiče i praktičtí lékaři pro děti dostali jasné informace až s výrazným zpožděním. Do oběhu se přitom dostaly statisíce balení kojenecké výživy.

„Je zcela zásadní, abychom podobným selháním do budoucna zabránili. Nejde o chybu jednotlivce, ale o systém, který dnes neumí rychle chránit rodiny a malé děti v krizové situaci. Proto jsem ráda, že výbor přijal usnesení doporučující konkrétní změny zákonů a pravidel,“ říká pirátská poslankyně Eva Šrámková.

Výbor pro zdravotnictví ve svém usnesení doporučil vládě zahájit legislativní proces například k zavedení povinného informování lékařů při stahování kojenecké výživy, registrace velkoobchodních skladů nebo jasných lhůt pro varování veřejnosti.

MUDr. Eva Šrámková

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na základě ústní interpelace nabídl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poslankyni spolupráci na řešení celé kauzy. Šrámková proto ministerstvu zdravotnictví předala podklady a konkrétní návrhy změn, které během svého šetření připravila.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 7492 lidí

„Předala jsem ministerstvu zdravotnictví veškeré podklady, zjištění i konkrétní návrhy, které vyplynuly z mé několikaměsíční práce kolem celé kauzy. Teď je odpovědnost na ministerstvu. Pokud ale neuvidíme reálnou snahu systém napravit, jsem připravena předložit vlastní poslanecký návrh zákona. Bezpečnost kojenců nemůže stát na dobré vůli úřadů,“ dodává Šrámková.

Mezi navrhovanými změnami je například:

  • povinné a rychlé informování veřejnosti po varování v systému RASFF
  • zlepšení koordinace mezi institucemi
  • povinná registrace, kontroly a sankce za nedodržení pravidel pro sklady s kojeneckou výživou
  • uchovávání vzorků jako důkazního materiálu
  • možnost retrospektivních epidemiologických šetření

Piráti dlouhodobě upozorňují, že stát musí chránit především rodiny a děti a že bezpečnost potravin nesmí být obětí byrokracie ani chaosu mezi úřady.

Psali jsme:

Šrámková (Piráti): Systém lékárníky za čas věnovaný prevenci vůbec neodměňuje
Šrámková (Piráti): Česko spí, zatímco Francie jedná
Šrámková (Piráti): Z VZP nesmí být kasička či banka na záplaty
Šrámková (Piráti): Nestačí lidem říkat, aby měli víc dětí. Musíme vytvářet podmínky

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

legislativa , piráti , zdravotnictví , Šráková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je stát při ochraně zdraví občanů příliš pomalý?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Maastrichtská kritéria

Je pravda, že se od letoška vyhodnocovat nebudou? Proč? A znamenalo by jejich splnění automatické přijetí Eura nebo ne? Vy sama, jste pro jeho přijetí? Vím, že teď ne, ale co třeba za čas?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jen jeden vztah má největší šanci vydržet celý životJen jeden vztah má největší šanci vydržet celý život Přetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičeníPřetrvávající bolest zad i přes pravidelné cvičení

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ostrava: Rekonstrukce historického domu v centru

19:06 Ostrava: Rekonstrukce historického domu v centru

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz zahajuje rozsáhlou rekonstrukci nárožního domu na náměstí Svatopluka…