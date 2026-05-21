Ministr Bednárik: Stavíme infrastrukturu na nejméně sto let

21.05.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Centrální komise Ministerstva dopravy rozhodla o podobě dálničního mostu přes Vltavu v Suchdole.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bednárik, ministr dopravy

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila pokračování přípravy tzv. Suchdolského mostu dle návrhu z dílny konsorcia architektonických atelierů Stráský, Hustý a partneři a Studia acht. Završila tak mezinárodní architektonickou soutěž na toto přemostění Vltavy, kterou realizovalo Ředitelství silnic a dálnic. Most je součástí připravované severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí.

„Centrální komise Ministerstva dopravy po velmi detailní diskusi a zvážení všech pro a proti vybrala architektonicky hodnotný návrh, který přináší do našich podmínek novou kvalitu. Je to důležité rozhodnutí i pro městské části a obce na trase okruhu, neboť zvolená varianta představuje, vedle nesporné architektonické hodnoty, i nejmenší zásah do okolí, což byl důležitý argument v rozhodování komise. Je také nutné si uvědomit, že stavíme infrastrukturu, která nám všem bude sloužit minimálně dalších sto let. Po mém posouzení nákladů životního cyklu díla jsem se s doporučením Centrální komise ztotožnil,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Na základě výsledků architektonické soutěže, kterou zadalo v roce 2023 ŘSD, bylo odbornou porotou v roce 2025 vybráno pět návrhů. Ty následně ŘSD dále nechalo podrobně posoudit. Šlo zejména o multikriteriální analýzu (MKA), která zahrnovala hodnocení technického řešení a konstrukční koncepce, dopadů do přípravy stavby (včetně vazby na stanovisko EIA), ekonomické přiměřenosti v rámci životního cyklu stavby a náročnosti výstavby a provozu.

K dalšímu posuzování Centrální komisí Ministerstva dopravy byly předloženy dva nejvýše hodnocené návrhy: řešení č. 1, které připravila společnost Valbek a návrh, který měl v soutěži označení jako č. 5, z dílny architektů Stráský, Hustý a partneři a Studia acht. Analýza ČVUT ukázala, že ačkoli varianta č. 5 má vyšší náklady na samotnou výstavbu, rozdíly v celkových nákladech během životního cyklu se výrazně snižují a v tomto jsou obě varianty ekonomicky takřka srovnatelné.

Samotné stavební náklady na vybranou variantu jsou nyní odhadovány na 3,5 miliardy korun. Finální cena realizace pak bude samozřejmě závislá na výsledcích tendru na zhotovitele stavby. Vybraná varianta bude nyní prostřednictvím ŘSD dále rozpracovaná do větší podrobnosti, která odpovídá požadavkům na povolení záměru stavby.

Na prvních dvou úsecích Pražského okruhu ve směru na Suchdol a Březiněves již probíhá majetkoprávní příprava a majitelé potřebných pozemků na nabídku výkupů reagují velmi dobře.

Plánovaná délka Suchdolského mostu (ZDE), který bude umístěn mezi levým břehem Vltavy v Sedlci a pravým břehem řeky v Zámcích, je 606 metrů. Bude mít 6 pruhů (3 v každém směru + odstavný pruh) a z obou stran na něj budou navazovat přiléhající tunely.

