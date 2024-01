Trikolora si zvolila nové vedení, Zuzana Majerová obhájila funkci předsedkyně

reklama

Post předsedkyně obhájila Zuzana Majerová a post 1. místopředsedy Petr Štěpánek. Řadovými místopředsedy byli zvoleni Otto Černý, Josef Sláma a Petr Levíček.

Na sněmu rovněž vystoupila řada hostů, kupříkladu Petr Bystroň, předseda bavorské AfD a poslanec německého Bundestagu, předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda SPD Radim Fiala, lídři společné kandidátky SPD a Trikolory do evropských voleb Petr Mach a Ivan David nebo ekonom doc. Miroslav Ševčík.

Do všech voleb, které se konají v tomto roce, tedy do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do Senát, jde Trikolora v koalici s hnutím SPD. Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová figuruje na společné kandidátce SPD a Trikolory do evropských voleb na třetím místě.

