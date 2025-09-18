Trikolora vyzývá k odvolání Víta Rakušana

Vyzýváme předsedu vlády Fialu, aby okamžitě navrhl odvolání Víta Rakušana (STAN).

Trikolora vyzývá k odvolání Víta Rakušana
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Vyzýváme předsedu vlády Petra Fialu, aby okamžitě navrhl odvolání místopředsedy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), a prezidenta Petra Pavla, aby tomuto návrhu bezodkladně vyhověl.

Místopředseda české vlády a ministr vnitra není soukromá osoba, nýbrž ústavní činitel s vysokou politickou odpovědností. Pokud se Vít Rakušan účastní slovenské protivládní demonstrace, naprosto bezpříkladným a tragickým způsobem podkopává bratrské česko-slovenské vztahy, poškozuje českou zahraniční politiku a dělá ostudu českému národu.

Trikolora, 18. 9. 2025

autor: PV

