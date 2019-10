Tulpa (SLK): Modernizaci skokanských můstků pod Ještědem je připraven podpořit i Liberecký kraj

Finančně by se do projektu obnovy zapojil ze čtvrtiny i Liberecký kraj. Celkové náklady včetně plánované dotace ze státu by měly vyjít na 30 milionů korun.

„Liberecký kraj je ochoten se na modernizaci můstků podílet finančně. Svaz lyžařů by na Ještědu rád uspořádal Světový pohár v roce 2021 a už příští rok v únoru by zde měl proběhnout závod FIS Cupu. Byla by proto škoda, kdyby skokanský areál postupně chátral,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Cílem modernizace je zvýšit bezpečnost užívání skokanských můstků instalací větrných bariér a zefektivnit zimní provoz vybudováním nové ledové nájezdové stopy. Vše by mělo být dokončené během příštího roku.

Struktura financování projektu by pak byla po schválení příslušnými krajskými a městskými orgány následující:

ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT (15 milionů korun)

z rozpočtu statutárního města Liberec (7,5 milionu korun)

z rozpočtu Libereckého kraje (7,5 milionu korun)

Psali jsme: Tulpa (SLK): Na zasněžování stadionu v Bedřichově poputuje pět milionů Tulpa (SLK): Důstojná pocta obětem teroristického útoku na newyorská dvojčata Tulpa (SLK): V srpnu nastoupí do vedení středních škol tři noví ředitelé Tulpa (SLK): Do dalšího pokračování projektu Férové školy v Liberci se zapojí i krajská vzdělávací zařízení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.