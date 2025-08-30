Turek (Motoristé): EU podlehla tlaku a svolává summit s výrobci automobilů

Europoslanec Filip Turek, člen frakce Patriots for Europe, nadšeně reaguje na to, že Evropská komise svolává na 12. září mimořádný summit s výrobci automobilů, kteří žádají odklad zákazu spalovacích motorů. V návaznosti na své dlouhodobé aktivity v oblasti ochrany evropského automobilového průmyslu totiž právě on opakovaně v minulosti vyzval Komisi k zásadnímu přehodnocení dosavadní politiky.
Filip Turek prostřednictvím svého mandátu od září 2024 aktivně spolupracuje s automobilovým průmyslem. Proto kvituje změnu postoje Evropské unie, zároveň však upozorňuje, že pouhý odklad nestačí.
„Evropa se snaží transformovat automobilový průmysl s rukama svázanýma za zády. Zákaz spalovacích motorů bez realistické alternativy je ekonomická i technologická slepá ulička. Potřebujeme revizi celého systému, ne kosmetické úpravy,“ uvádí Filip Turek a dodává: „Evropský automobilový průmysl je na pokraji krize. Zákaz spalovacích motorů bez realistické alternativy a bez odpovídající infrastruktury je ekonomicky i technologicky neudržitelný. Potřebujeme flexibilitu, ne ideologii.“
Filip Turek už rok pravidelně jedná s klíčovými aktéry automobilového sektoru – od výrobců přes poradenské firmy až po asociace jako ACEA a AUTOSAP. Jeho cílem je vytvořit konkurenceschopnou strategii pro budoucnost mobility v EU. Právě ACEA je jednou ze dvou největších evropských asociací, které ve společném dopise EU upozorňují, že přechod k elektromobilitě není v současných podmínkách realistický.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
„Evropa nesmí ztratit své know-how, své továrny ani svá pracovní místa. Pokud budeme slepě následovat nerealistické cíle, skončíme jako dovozci technologií, které jsme sami vynalezli. To nedopustím,“ upozorňuje Filip Turek. „Výrobci už investovali stovky miliard do zelené transformace, ale EU jim místo podpory hází klacky pod nohy. Summit je klíčová příležitost, ale musí vést ke skutečné změně politiky – jinak Evropa přijde o jedno z posledních odvětví, kde ještě drží globální pozici,“ doplňuje europoslanec.
Frakce Patriots for Europe, jejímž je Filip Turek členem, bude na zářijovém plenárním zasedání znovu žádat zařazení rezoluce o krizi automobilového průmyslu do programu. Cílem je vytvořit tlak na Komisi, aby přehodnotila nejen termín zákazu, ale i celý přístup k dekarbonizaci dopravy.
Klíčové aktivity europoslance Filipa Turka:
- Plenární projevy o krizi automobilového průmyslu, ztrátě konkurenceschopnosti a potřebě revize emisních cílů (říjen 2024 – květen 2025).
- Parlamentní otázky požadující flexibilitu pro výrobce a přehodnocení emisních nařízení.
- Pozměňovací návrhy k legislativě o emisích CO2, recyklaci plastů a pravidlech pro baterie.
- Strategická cesta do Japonska (červen 2025) za účelem posílení spolupráce mezi EU a Japonskem v oblasti automobilového vývoje.
- Dopis komisařům Von der Leyenové a Ribeře s výzvou k zajištění infrastruktury pro těžká nákladní vozidla a eliminaci pokut za překročení emisí.
- Pravidelné žádosti o rezoluci jménem frakce Patriots for Europe na každém plenárním zasedání od prosince 2024 (odmítnuté skupinou EPP).
- Role ve výborech: Stínový zpravodaj ve výboru IMCO pro nařízení o vozidlech po skončení životnosti (od ledna 2025) a zpravodaj pro stanovisko k směrnici o registračních dokumentech vozidel (od července 2025).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV