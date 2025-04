Turek (Motoristé): Jsem znechucen návratem politických procesů

Vrcholoví politici se ve Francii tradičně zavírají až po skončení jejich funkce, navíc s nepoměrně menším trestem. Byl aktivován speciální režim, kdy Marine dostala pět let, z toho dva nepodmíněně, za něco, co v nultých letech předváděla absolutní většina velkých stran v europarlamentu. Za něco, co ani nedává smysl, co dělala politická strana, na čem se Marine nikterak neobohatila… A po dlouhých letech, i když se může stále odvolat, přišel do nebe volající zákaz roky kamkoli kandidovat.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 77% Není to dobře 9% Je to úplně jedno 14% hlasovalo: 833 lidí

Neobhajuji tyto do nedávna absolutně běžné praktiky zaměstnávání nadbytku nepotřebných asistentů, k čemuž se veřejně přiznává ve videích například i naše europoslankyně – paní Nerudová. Ale je ubohé a sprosté, že se v tomto zvráceném systému něco jednomu toleruje, a jiný za to dostane brachiální trest, ovlivňující budoucnost celé země.

Po tom, co se stalo při rumunských prezidentských volbách, a s přihlédnutím k tomuto případu mám pocit, že pro odstranění vrcholového politika stačí poslat nějaké politické straně audit na asistenty v europarlamentu, anebo poslat pár milionů z cizí země na reklamu na TikToku.

Nedávno byl alespoň osvobozen Matteo Salvini po letech útrap s prokuraturou v Palermu, která mu za dělání jeho práce hrozila dlouhými lety vězení. Souhlasím s Elonem Muskem, který řekl: „Když krajní levice neumí vyhrát volby, používá soudy.“

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky