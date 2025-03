Turek (Motoristé): Paní Nerudová opět, i přes svůj okouzlující úsměv, lže

Paní Nerudová opět, i přes svůj okouzlující úsměv, lže, jako když tiskne.

Za prvé: nejde o její návrh. Za druhé: neprosadila ho ona, ale její zahraniční kolegové ve frakci EPP. Jedním z důkazů je má výzva adresovaná všem 720 europoslancům a celé Evropské komisi, pod kterou se podepsala většina českých europoslanců. Paní Nerudová - a pár dalších zelených populistů - mezi nimi chybí!

První iniciativu jsem zahájil společně s italskou kolegyní, přičemž původně šlo pouze o výzvu týkající se upozornění na problém emisních pokut mířenou všem poslancům a Evropské komisi v původním složení. Od srpna 2024, tedy hned od mého nástupu do funkce, jsem vedl jednání o návrhu, který měl alespoň dočasně zachránit situaci v automobilovém průmyslu (ten zítra komise oficiálně potvrdí). Jednal jsem se zástupci automobilek, automobilových asociací, se subdodavateli… Od září jsem se sešel několikrát osobně s ředitelem ACEA - Evropské asociace výrobců automobilů, se kterým jsme postupně řešili možný kompromis právě průměrování emisních pokut v čase akceptovatelné pro daný moment i Evropskou komisí - i když je jasné, že to je zcela dočasné řešení.

Poprvé zazněl návrh na oddálení a zprůměrování pokut za flotilové emise veřejně, a to 2. prosince 2024 – v mé výzvě (První pracovní den nově zvolené Evropské komise, kterou jsem měsíce před zvolením - jako jediný na toto konkrétní téma - „griloval“.)

Do 14 dnů od mé výzvy, předložené všem 720 Europoslancům a všem novým Eurokomisařům, začala paní Nerudová tvrdit, že právě ona přišla s „geniálním řešením“ – zprůměrováním pokut za flotilové emise . (Zde znovu opakuji, že mou výzvu podepsali i někteří členové EPP, ona bohužel nikoli.) Svou upřímnost potvrdila hledáním automobilového Avengera na síti X a prohlášeními, že právě zachraňuje automobilový průmysl, dokonce s přitakáváním ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, který opakovaně potvrzuje, že netuší, jak funguje legislativní proces v EU, a neznámým ministrem průmyslu, samozřejmě, že taktéž ze hnutí STAN. Přitom ještě během listopadového grilování nastupujících eurokomisařů v Evropském parlamentu nikdo z nich nejspíše netušil, co to flotilové emise vlastně znamenají, a možná, že to neví dokonale až doposud.

Můj definitivní návrh - opakovaně ignorovaný a zavrhovaný, který bude muset časem stejně přijít, říká, že se mají pokuty automobilkám za vyrábění aut samozřejmě úplně zrušit. Abych oddálil aktuální apokalypsu, podal jsem výzvu, že je potřeba pokuty za flotilové emise zprůměrovat v čase. Náš návrh (ve spolupráci s asociacemi a automobilkami) byl na 4-5 let. EPP a jejich šéf dokonce původně údajně naznačoval, že by se připojil k úplnému zrušení (to je to, co mu možná vymluvila paní Danuše), ECR sice zůstává u návrhu na 4-5 let, ale za existenci tohoto zvěrstva nese spolu s EPP částečnou zodpovědnost. Já a všichni Patrioté pro Evropu jsou pro kompletní zrušení! Považuji za zásadní krok, že se povedl prosadit nápad zprůměrování, tedy aktuálního „nadechnutí topeného“. Že komise vyslyšela mou výzvu.

Máme to - na rozdíl od ostatních "pohádkářů" - černé na bílém! Není to výhra, je to malý posun, výhrou je ovšem to, že jsem toto téma prosadil do Europarlamentu natolik důrazně, že i „klimakomunisté“, kteří problém způsobili, se přou o to, kdo jej bude řešit. Že to dělají stále a pořád blbě, to je už jiná otázka...

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky