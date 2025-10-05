Udženija (ODS): Dali přednost laciným slibům před základními hodnotami

Děkuji všem, kteří přišli k volbám a dali svůj hlas koalici SPOLU 2025. Vážím si každého hlasu, který odmítl vyměnit základní hodnoty naší společnosti za laciné sliby. Volební výsledek v Praze mě těší, i když to tentokrát nestačilo na celkové vítězství. I tak je to pro mě ale obrovská čest a současně závazek, který prostě nesmíme zklamat.
Zároveň si ale uvědomujeme, že i my v Praze musíme zabrat, abychom příští rok v komunálních volbách dosáhli výsledku, jaký od nás naši podporovatelé očekávají.
Gratuluji hnutí ANO k vítězství.
Jak řekl klasik - nic nekončí, jedeme dál! Je na čem pracovat. Jsme v tom SPOLU přátelé.
autor: PV