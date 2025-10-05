Udženija (ODS): Dali přednost laciným slibům před základními hodnotami

05.10.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.

Udženija (ODS): Dali přednost laciným slibům před základními hodnotami
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alexandra Udženija

Děkuji všem, kteří přišli k volbám a dali svůj hlas koalici SPOLU 2025. Vážím si každého hlasu, který odmítl vyměnit základní hodnoty naší společnosti za laciné sliby. Volební výsledek v Praze mě těší, i když to tentokrát nestačilo na celkové vítězství. I tak je to pro mě ale obrovská čest a současně závazek, který prostě nesmíme zklamat.

Zároveň si ale uvědomujeme, že i my v Praze musíme zabrat, abychom příští rok v komunálních volbách dosáhli výsledku, jaký od nás naši podporovatelé očekávají.

Gratuluji hnutí ANO k vítězství.

Jak řekl klasik - nic nekončí, jedeme dál! Je na čem pracovat. Jsme v tom SPOLU přátelé.

Ing. Aleksandra Udženija

  • ODS
  • bydlení
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Udženija (ODS): Materiální základna humanitární pomoci. Máme ji
Udženija (ODS): Praha spouští nepřetržitou pěstounskou pohotovost
Udženija (ODS): Digitální technologie přinášejí žákům v Praze problémy
Udženija (ODS): Rozšiřujeme kapacity sociálního bydlení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Udženija

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou hodnoty ODS ty samé jako základní společenské hodnoty?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Běžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňkyBěžné virové infekce, jako je covid-19 a chřipka, mohou probudit spící rakovinné buňky Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Udženija (ODS): Dali přednost laciným slibům před základními hodnotami

22:14 Udženija (ODS): Dali přednost laciným slibům před základními hodnotami

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.