Udženija (ODS): Když se krása mění v korektní šílenost

Soutěž Miss America se začala pořádat v roce 1921 a od té doby o vítězce rozhodoval vzhled, talent a inteligence kandidátek. Z tradiční události oslavující přirozenou ženskou krásou se má teď stát další hlásná trouba na “revoluční” myšlenky v rámci různých hnutí jako MeToo.

Vypustili proto promenádu v plavkách, aby pohled na ženu v plavkách někoho neurazil. Ze soutěže krásy se tak stane vědomostní kvíz. Pak bychom ale soutěžící nemuseli ani vidět, mohly by stát za plentou, aby porotu a diváky nerušily svým vzhledem.

Aleksandra Udženija ODS



Nazývat tohle soutěží krásy je jako nazývat komunistickou diktaturu “lidovou demokracií”. Není to ani na přání diváků, ale kvůli nějakým feministkám, které si myslí, že ukazovat ženskou krásu je zlo.

Budou se za pár měsíců či let pořádat hony na čarodějnice na jakéhokoliv muže či ženu, kteří jakkoli zhodnotí vzhled ženy? A co na to říkají muži?

Svět se zbláznil...

