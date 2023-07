Udženija (ODS): Nedělám politiku od stolu

reklama

Když jsem se stala náměstkyní primátora slíbila jsem, že nebudu dělat politiku od stolu. Nedělala jsem to tak na Dvojce a jinak to nebude ani v rámci celé Prahy. A svůj slib držím. Pravidelně navštěvuji nejen „naše“ pražská sociální a zdravotnická zařízení, centra zaměřená na péči o psychické zdraví nebo ta, kde se starají o oběti domácího násilí nebo lidi bez domova.

Aby tyto služby fungovaly co nejlépe, musíme naslouchat jejich klientům i zaměstnancům. Celkem jsem proto zavítala do 34 zařízení, ve kterých se starají o téměř 3588 klientů. Jak s personálem, tak s klienty jsem strávila mnoho hodin povídáním o tom, co funguje, ale také o věcech, které nejsou z jejich pohledu úplně ideální a jak by jim Praha mohla pomoct.

Dost mě překvapilo, že v mnoha zařízeních se za celé čtyři roky moje předchůdkyně nebyla ani podívat. Ale co už, každý máme jiné priority.

Udělám maximum pro to, aby hlavní město bylo pro tyto organizace opravdovým partnerem. Jsem tady pro ně a kdykoliv se na mě nebo mé kolegy mohou obrátit.

Vyspělá společnost se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o ty nejslabší. A já věřím, že my to v Praze dokážeme.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



