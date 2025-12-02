Udženija (ODS): Praha spouští zimní humanitární opatření

Jejich cílem je poskytnout podporu lidem bez domova v rámci chladných měsíců. K dispozici bude 700 lůžek a téměř 100 míst v režimu tzv. teplé židle. Připraveno je také 70 krizových míst pro případy, kdy by bylo nutné standardní kapacity z jakéhokoli důvodu potřeba navýšit.
„Každý rok se snažíme zimní humanitární opatření vylepšovat. Před dvěma lety jsme zajistili garantovanou péči v nemocnicích. Loni jsme navýšili počty míst v noclehárnách i terénní služby, které posilujeme i letos. K tomu ještě navyšujeme o desítky míst v režimu takzvané teplé židle a máme připraveno v záloze také 70 krizových míst pro výjimečné situace. To vše v noclehárnách a nepřetržitě provozovaných zařízeních po celé metropoli,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí Alexandra Udženija.
Koordinaci všech opatření zajišťuje Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace hlavního města. To mimo jiné poskytuje svá ubytovací zařízení, nabízí vybrané služby a prostřednictvím dispečinku 24/7 propojuje organizace zapojené do systému zimních opatření. Dispečink zároveň eviduje kapacity jednotlivých zařízení a zajišťuje rychlé předávání informací. Součástí je také Intervenční tým, jehož cílem je zlepšit spolupráci s nemocnicemi při propouštění osob bez domova po ošetření či hospitalizaci.
„Daří se nám zvyšovat pomoc také díky všímavosti veřejnosti, která lidem bez domova neodmítá nabídnout základní podporu nebo ověřit, zda nepotřebují pomoc. Za to lidem velmi děkujeme. Jen společným úsilím můžeme v co největší míře chránit zdraví a životy osob bez domova na území hlavního města,“ doplňuje ředitelka Centra sociálních služeb Praha Monika Korábová.
Město zároveň vyzývá veřejnost, aby byla pozorná k lidem bez domova zejména v případě ohrožení života nebo zdraví. V takové situaci je nutné volat Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy, případně městskou policii na čísle 156. Strážníci pomohou lidem bez domova kontaktovat dispečink, vyhledají volné kapacity a předají informace o terénní podpoře organizací.
Další informace jsou k dispozici na webu ZDE, kde je k dispozici mapa i seznam služeb, od výdeje jídla a denních center přes noclehárny až po poradenské a zdravotní služby. Od zahájení zimních opatření budou lidem bez domova rozdávány informační letáky s přehledem míst, kde se mohou zdarma ohřát, najíst nebo ubytovat. Další místa jsou k dispozici v rámci tzv. teplé židle, což je provizorní opatření, které obvykle zahrnuje přístup do vytápěné místnosti se sociálním zázemím.
„Pečlivě monitorujeme také situaci kolem epidemie žloutenky typu A. Děláme maximum pro prevenci, od zajištění dezinfekčních prostředků a informačních letáků ve všech zařízeních přes informování ubytovaných, možnost používání osobních ochranných prostředků, každodenní úklidy a dezinfekci až po očkování osob bez domova. V případě potřeby spolupracujeme s hygienickou stanicí i zdravotnickými zařízeními a letos máme navíc vyčleněnou kapacitu pro následné doléčení osob po propuštění z nemocnic. Situaci nepodceňujeme,“ doplňuje Monika Korábová.
„Mé velké poděkování patří zaměstnancům Centra sociálních služeb Praha, kteří zimní opatření koordinují, a také všem, kdo se na jejich realizaci podílejí, Městské policii Praha, Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy, Protialkoholní záchytné stanici i sociálním kurátorům městských částí. Velmi si vážím práce organizací Naděje, Armády spásy, Arcidiecézní a Farní charity, R-Mostů, K srdci klíč, Hippocampu, Jako doma, Sananimu, Drop In, Progressive, Medici na ulici, Fokusu, Domácí péče Marie Jarošové a dalších partnerů. Jen díky této společné práci můžeme v zimě zajistit bezpečí a důstojnější podmínky pro lidi v těžké životní situaci,“ uzavírá náměstkyně primátora Alexandra Udženija.
Zimní humanitární opatření 2025/2026 zahrnují:
- Bezpečné noclehárny a ubytování: Více než 700 lůžek a míst v noclehárnách a zařízeních s nepřetržitým provozem, včetně kapacit pro osoby se závažnějšími zdravotními komplikacemi.
- Terénní programy: Posílený denní i noční provoz týmů, které poskytují urgentní pomoc přímo v terénu včetně převozů do vhodných zařízení. Týmy disponují materiální i potravinovou pomocí.
- Intervenční tým: Specializovaný terénní tým složený ze zdravotnických pracovníků.
- Zdravotní péče: Spolupráce s Městskou nemocnicí následné péče, Nemocnicí Na Františku, Městskou poliklinikou Praha a dalšími zdravotnickými zařízeními.
- Hygienická centra: Dvě noční centra, zajišťovaná prostřednictvím zimního dispečinku, kde je k dispozici očista, převlečení do čistého oblečení a základní zdravotní ošetření. Následně jsou lidé připraveni k dalším přesunům či jednání s institucemi.
