Udženija (ODS): Svoboda není nikdy dál od zániku než právě jednu generaci

Svoboda a právní stát není samozřejmostí, ale něco, za co bychom měli neustále bojovat a čeho bychom si měli vážit. Generace našich dětí, které nezažily dobu, kdy svoboda byla pouhým snem a právo platilo jen pro někoho, si to velmi často neuvědomuje. Představa, že by o tyto jistoty mohly přijít, je pro ně velmi vzdálená, a právě proto bychom jim smysl pro obranu těchto hodnot měli předávat, stejně jako úctu k našim tradicím, zvykům a kulturnímu dědictví. Říká se, že svoboda není nikdy dál od zániku, než právě jednu generaci. Je naším úkolem je zajistit, aby to ta budoucí generace věděla.

Bez úcty k tradicím a po staletí předávaným a uchovávaným hodnotám se vše roztaví v kotli multikulturalismu a politické korektnosti. Zachovejme si zdravý rozum, neničme odkaz našich předků a buďme pyšní na svou zem. Buďme hrdí na to, co jsme dokázali.

Aleksandra Udženija ODS



