Udženija (ODS): Už v roce 2030 bude každý šestý člověk na světě starší 60 let

Nutně potřebujeme nové metody a přístupy k péči o seniory. Zejména proto, že demografická křivka je neúprosná. Už v roce 2030 bude každý šestý člověk na světě starší 60 let. A naší povinností je se o ně postarat.

Velkým fenoménem se stala také biografická péče o seniory. To, že se jí věnuje čím dál tím více poskytovatelů je mimochodem velkou zásluhou Erwin Böhm Institutu a jeho ředitelky PhDr. Eva Procházková, PhD. a jejího týmu. Právě oni u nás psychobiografickému modelu péče v podstatě vdechli život a za to jim patří naše uznání a poděkování.

Co biografická péče vlastně je? Jedná se o model péče, kdy se seniorům pomocí různých technik (třeba vybavení pokoje) připomínají časy, kdy byli mladí, díky čemuž se pracuje s klienty na základě znalosti jejich životního příběhu (biografie). Pomocí tohoto přístupu lze stavět pomyslné mosty mezi minulostí a přítomností.

Proto jsem moc ráda, že se na magistrátu konala konference Biografická péče o seniory v paliativní péči, kde bylo možné se do detailu věnovat této poměrně nové, ale velmi efektivní metodě. O tom, že tento model opravdu funguje se totiž osobně přesvědčuji třeba v našich příspěvkových organizacích.

Děkuji proto všem účastníkům konference, že se zajímají o příběhy seniorů a nemocných. Děkuji jim za to, že jsou těmi, kteří jejich příběhy žijí až do konce a snaží se o to, aby právě i konce příběhů byly naplněné, důstojné a v rámci možností i šťastné. Děkuji jim za to, že pomáhají klientům, aby i díky vzpomínkám měli co nejkvalitnější přítomnost a budoucnost.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



