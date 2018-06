Unucka (ODS): Soutěž ušetřila tolik peněz, o kolik narostly mzdy řidičů

Veřejná autobusová doprava za „slušné“ ceny a v nejvyšší dostupné kvalitě až do roku 2028. To je výsledek tendrů na autobusové dopravce, které nyní ukončil Moravskoslezský kraj.

O každou dopravní oblast regionu s výjimkou Havířovska se tak od příštího roku bude starat dopravce vzešlý z výběrového řízení. Cestující bude přepravovat nízkopodlažními ekologickými autobusy, v nichž je samozřejmostí klimatizace, wifi, možnost platit kartou a chytrými mobily, a nabídne další služby.

„Díky tendrům jsme na následujících deset let zajistili dopravce, kteří pasažérům nabídnou komfortní jízdu a budou vylepšovat doplňkové služby a cenovou nabídku. Dlouhodobé kontrakty uzavřené na základě tendrů jsou výhodné pro všechny. Cestování autobusy je dostupnější i pro lidi s omezenou možností pohybu. Nyní se soustředíme na to, aby se veřejná doprava v kraji zjednodušila a zrychlila. To znamená na optimalizaci jízdních řádů, aby autobusy jezdily tam, kam lidé potřebují a v čase, kdy potřebují. Aby spoje na sebe navazovaly, ideálně aby byly propojeny s železniční dopravou,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Vybírat ve veřejných soutěžích autobusové dopravce, kteří budou lidi vozit do práce, do školy či k lékaři, začal Moravskoslezský kraj před čtyřmi lety. (V roce 2014 podepsal první smlouvu s akciovou společností ČSAD Vsetín, zajišťující veřejnou autobusovou dopravu na Jablunkovsku a Třinecku). „Postupně jsme vysoutěžili další oblasti tak, aby všude, kde dopravcům končí letos smlouva, byla zajištěna autobusová doprava na základě nových kritérií. Ta mimo jiné zahrnovala požadavek ekologického provozu a využití moderních technologií. Pokud jde o cenu, soutěž ušetřila tolik peněz, o kolik narostly mzdy řidičů. Takže celkové náklady na autobusovou dopravu v kraji budou po soutěžích zhruba stejné. Ale řidiči mají výrazně vyšší platy, všechny autobusy jsou nové, ekologické, klimatizované, nízkopodlažní, s LCD panely a ‚teenagers friendly‘ – s USB nabíječkami, WiFi a dalšími smart vychytávkami,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Moravskoslezský kraj má zájem na tom, aby veřejnými autobusy jezdilo co nejvíce cestujících. Proto financuje a podporuje projekty, které přinesou „chytřejší“ a kvalitnější služby ve veřejné dopravě, zrychlí a zpříjemní cestovaní.

Ing. Jakub Unucka, MBA.

Kandidát na hejtmana ODS Moravskoslezského kraje

„Proto se mění společnost Koordinátor ODIS, která je klíčovým aktérem v integrované veřejné dopravě. Proto vznikl speciální datově-analytický tým, který tvoří jízdní řády a trasy autobusových linek tak, aby bylo pro cestující výhodné nechat auta doma a nasednout do autobusu. Proto se začíná modernizovat odbavovací systém dopravců, zásadně měníme servisní systém tzv. back-office, centrální dopravní dispečink,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že kraj připravuje a spustí také marketingové kampaně, které by měly pomoci udržet a hlavně získat nové cestující veřejnou dopravu.

„Na podzim oslovíme skupinu mladých lidí – studenty nad osmnáct let. Budeme se je snažit přesvědčit, že ani po získání řidičáku nebo nástupu do práce nemusí začít jezdit autem, ale mohou v pohodě i nadále jezdit autobusem a při jízdě bezpečně surfovat na internetu. Na jaře pak zacílíme na rodiny, nabídneme all inclusive balíčky – tedy způsob, jak pohodlně jet autobusem a vlakem na výlety. Kromě toho ve spolupráci s malými pivovary poběží kampaň Na pivo jedině autobusem,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

AUTOBUSOVÍ DOPRAVCI VYBRANÍ VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI:

Smlouvy uzavřeny, vybraní dopravci už jezdí:

Třinecko/Jablunkovsko: ČSAD Vsetín a.s. (32,07 Kč/Vozokm)

Českotěšínsko: ČSAD Havířov a.s. (29,41 Kč/Vozokm)

Bílovecko:

ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, smlouva před podpisem.

Frýdlantsko:

· ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek, smlouva před podpisem.

Bruntálsko, Krnovsko, Novojičínsko východ, Novojičínsko západ, Opavsko, Rýmařovsko a Vítkovsko (vše před podpisem smlouvy):

Bruntálsko: Konsorcium Transdev – Bruntálsko“ Transdev Česká republika s.r.o. (vedoucí účastník konsorcia), Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, Transdev Rhein-Main GmbH, Flinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main

Krnovsko: Konsorcium Transdev – Krnovsko“ Transdev Česká republika s.r.o. (vedoucí účastník konsorcia), Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, Transdev Rhein-Main GmbH, Flinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main

Novojičínsko východ: ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín

Novojičínsko západ: Konsorcium Transdev – Novojičínsko západ“ Transdev Česká republika s.r.o. (vedoucí účastník konsorcia), Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, Transdev Rhein-Main GmbH, Flinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main

Opavsko: ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín

Rýmařovsko: Konsorcium Transdev – Rýmařovsko“ Transdev Česká republika s.r.o. (vedoucí účastník konsorcia), Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, TRANSDEV EUROLINES CZ, a.s., Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, Transdev Rhein-Main GmbH, Flinschstrasse 22, 603 88 Frankfurt am Main

· Vítkovsko: ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín

Frýdecko-Místecko:

U zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Frýdecko-Místecko se 10. 5. 2018 otvíraly obálky, v současnosti se posuzují nabídky. Předpoklad výběru dopravce: 12. 6. 2018.

Hlučínsko:

· U zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko II se 1. 6. 2018 otvíraly obálky,

v současnosti se posuzují nabídky. Předpoklad výběru dopravce: 26. 6. 2018.

Karvinsko a Orlovsko:

· K 10. 6. 2018 začne jezdit podle nové smlouvy dopravce ČSAD Karviná.

o Karvinsko: ČSAD Karviná a.s. (35,11 Kč/Vozokm)

o Orlovsko: ČSAD Karviná a.s. (35,23 Kč/Vozokm)

Havířovsko:

· Do roku 2020 platí stará smlouva, jezdí konsorcium ČSAD Karviná, Havířov a Frýdek-Místek.

Nově vysoutěžení dopravci a ceny:

