Urban (SPD): Názor je svoboda, ne zločin

Zpráva o smrti Charlieho Kirka zasáhla nejen americkou konzervativní scénu, ale i všechny, kteří věří ve svobodu slova, otevřenou diskusi a právo na odlišný názor. Kirk byl zastřelen během veřejné debaty, tedy při tom, co by mělo být symbolem demokratického dialogu. Místo ticha, respektu a lidské úcty se však z progresivních médií a sociálních sítí začaly ozývat výsměšné komentáře, hanlivé poznámky, a dokonce i otevřená radost.
A právě to mě, jako člověka, jako otce, jako politika, hluboce zasáhlo. A upřímně - překvapilo.
Na sociálních sítích jsem viděl reakce, které bych ještě před pár lety považoval za nemyslitelné. Lidé, kteří se označují za liberály, za tolerantní, za pokrokové, se s naprostým klidem vysmívali smrti mladého muže, který měl odvahu říkat věci nahlas. Místo soucitu přišla nenávist. Místo smutku triumf. Místo lidskosti ideologie.
Dr. Ing. Milan Urban
Charlie Kirk byl nepohodlný. Ne proto, že by šířil nenávist, ale protože kladl otázky. Diskutoval. Provokoval k přemýšlení. A právě diskuse je nástrojem k pochopení druhého. Bez ní se z demokracie stává diktátem jediné pravdy.
Škola, média, veřejný prostor, to vše dnes ovládá ideologická jednota. Kdo se odchýlí, je označen za extremistu, konspirátora nebo rovnou za hrozbu. Ale názor není zločin. Názor je svoboda. A pokud se společnost začne bát vyslovit myšlenku, která není v souladu s oficiální linií, pak už nežijeme v demokracii, ale v systému, který se jen demokraticky tváří.
Charlie Kirk byl hlasem konzervativní Ameriky. Mladý, energický, vzdělaný. Měl odvahu postavit se systému, který se tváří jako liberální, ale ve skutečnosti netoleruje nic než vlastní dogma. Jeho smrt je tragédií, ale také zrcadlem, které ukazuje, kam jsme jako společnost došli.
A co je nejděsivější? Že se najednou ukazuje, že svoboda slova platí jen pro některé. Že tolerance je jen maska, kterou si nasazují ti, kdo ve skutečnosti netolerují vůbec nic. Že diskuse se stává nebezpečnou, protože může narušit pohodlný svět ideologické jistoty.
Jako politik, jako architekt, jako člověk, který věří v sílu slova, říkám jasně: Svoboda slova musí být nedotknutelná. A diskuse nesmí být trestána kulkou.
Charlie Kirk si zaslouží úctu. Ne proto, že byl dokonalý. Ale proto, že byl svobodný. A právě svoboda je dnes tím, co musíme chránit nejvíc. Jeho smrt není jen americký příběh. Je to varování pro nás všechny. Pokud se nepostavíme za právo na názor, za právo diskutovat, za právo nesouhlasit, pak ztratíme to nejcennější, co máme. A já za to budu bojovat. Bez kompromisů.
