Urbanová (STAN): Konec azylového domu v Kladně pro matky s dětmi

01.10.2025 8:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukončení azylového domu v Kladně pro matky s dětmi.

Foto: Starostove-nezavisli.cz
Popisek: Barbora Urbanová

V březnu 2025 ukončil činnost azylový dům v Kladně pro matky s dětmi. Kdo zná moji práci, ví, že mi to nemůže připadat OK. A upřímně, zejména Kladno se s Pod Svícnem protlo několikrát, a ty příběhy opravdu nejsou nic pěkného.

Stejně tak, kdo zná moji práci, ví, že se bavíme s psychology, kriminalisty, adiktology. A že jsme vám už několikrát popisovali, že závislostní chování má s násilím na druhých, na těch nejbližších, souvislost. Ne vždy, ne pořád, ale znásobení agrese to přináší.

Proto ve chvíli, kdy se blíží (opět) referendum o tom, zda bude či nebude Kladno bez hazardu, považuji za svou povinnost svoji zkušenost předat a nezamlčet vám ani data, která přineslo setkání s veřejností na téma "Bezpečné Kladno" v září tohoto roku (odkazy na prezentace dám do komentáře). A vyzvat vás, ať se rozhodnete. Jako poslankyně jsem celé 4 roky pracovala na tom, aby se vytvářel systém, který chrání ty nejzranitelnější a zároveň jsem obrovským zastáncem prevence. Prevencí je, aby herny ve městech nebyly, mnohá z nich se bez toho obešla. A budu to říkat bez ohledu na to, jestli mě někdo obviňuje z kampaně či se na mě zle mračí.

Přijďte, prosím, k volbám a pokud k nim přijdete, rozhodněte i o tom, jak se u vás bude žít. 

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
