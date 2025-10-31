Urbanová (STAN): Nevěřím, že máte krátkou paměť, nepodceňuju vás

K jednacímu řádu sněmovny, chodí k tomu velké množství dotazů.
Za mě ten největší problém toho všeho bylo to, že jsme byli nečitelní pro lidi. Ve chvíli, kdy se s obstrukcemi začíná na začátku jednání, na tabuli nám svítí "POŘAD SCHŮZE" a kdokoliv si jednání Poslanecké sněmovny, tedy tělesa, které rozhoduje o jeho osudu a do kterého ten člověk volí své zástupce, pustil, nepochopil, proč a o čem se tehdy mluví, selháváme ve své roli transparentně vysvětlovat naší politiku.
Návrh novely jednacího řádu, který podaly mé ctěné kolegyně Lucie Potůčková, Martina Ochodnická, Marie Jílková a Klára Kocmanová směřoval právě k té přehlednosti a předvídatelnosti. Nešlo o to, že si nedokážeme upravit vlastní pravidla jednání, šlo o možnost mnohem lépe vám skládat účty. Obstrukce by byly částečně omezené, ale stále možné, hlavní bylo zabránit destrukci.
Usmívám se když slyším, že ti, kteří (a tady musím říct, že zcela správně) při jakémkoliv jednání a zmínění tohoto tématu říkali, že to je na sněmovní většině, teď předstírají, že to chtěli celou dobu. Ne, nechtěli, děláte to až ve chvíli, kdy to je pro vás výhodně, drazí kolegáčci. To pokrytectví kolem toho neschováte.
Co se ale hlavně musí změnit, je to toxické přemýšlení, které, a tady přiznám, zabraňovalo to změnit v první řadě nám hned na začátku. Přílišné přijetí vlastní role, že teď přece jsme my ti, kteří tomu šéfují a tu většinu mají a stejně to pak nakonec prohlasují a tak proč měnit jednací řád, když se to příště nám bude hodit (wtf). Věty, že to musíme domluvit a změnit až pro příští sněmovnu. Věty, že obstrukce stejně budou, tak co s tím naděláme. Přičemž všechno to vycházelo z přesvědčení, že volič si málo pamatuje a že pokud to změníme, přijdeme o nějakou výhodu, o status quo... No, můžeme ukázat tu odlišnou politickou kulturu a přístup a hlavně, opravdu nejde o naše pohodlí a naše dobíhání v noci, ale o tu přehlednost, předvídatelnost a možnost vám všem, kteří teď tohle čtete, vysvětlovat, proč co děláme. Naše opozice fungovala tak destruktivně, že jsme v určité fázi přestali právě tohohle vysvětlování být schopni - a proto jsme to měli změnit.
Budeme konstruktivní, i já, poslední z iniciativy Moderní sněmovna (projděte si http://modernisnemovna.cz, není to jen o paragrafech jednacího řádu), ale budeme taky vždycky poukazovat na to pokrytectví. Jediné, co k tomu, aby tohle bylo úspěšné a vedlo k opravdovému posunu politiky, potřebujeme, je vaše podpora: vy moc prosím, stejně jako já, nezapomeňte na to, co se dělo a proč. Nevěřím, že máte krátkou paměť, nepodceňuju vás... Budeme to, až se budou skládat účty, opravdu potřebovat.
P.S.: Sledujte Moderní sněmovnu, rozjíždíme vedle instagramu i Facebook.
