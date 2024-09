Urbanová (STAN): Shitstorm, jaký jsem v životě nezažila, doslova zleva zprava

Kauza, která bohužel rozhýbala ledy. Shitstorm, jaký jsem v životě nezažila, doslova zleva zprava, všechno bylo špatně. Nejmenovaný poslanec tehdá mluvil ve sněmovně 10 hodin a 45 minut nevim k čemu. Mezitím jste vy tady a z dalších sítí poslali téměř 5 milionů do sbírky na tu slečnu, která je hrdinka letošního roku, Aničku. Lex Anička, který na to reaguje, a v němž jsou věci, které by ještě před tou kauzou nebylo možné prosadit. Ministr, který skvěle zafungoval (díky, i za vyslyšení tý mojí interpelace, za tu jsem tehdá dostala taky, lol, vzpomínky) a slabiny systému, který byly najednou tak moc nasvícené, že to už nešlo ignorovat. Tohle všechno se stalo. Ale uprostřed toho všechno je ta slečna. Která i díky zmíněné sbírce může začít novej život. Vzhledem k tomu, jak moc jsme díky Iniciativě Pod svícnem blízko jejímu osudu (hlavně teda Míša) vidím, jak je ten novej život těžký začít, jak to trvá a kdo všechno není tam, kde by měl. A že to "dobrý" vlastně už nikdy úplně nebude, i kdyby se poslalo těch milionů sto. Peklo. A v prvé řadě se tohle už nesmí jen tak dít a podobná kauza opakovat.

