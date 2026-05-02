Peníze létají tam a zpět. Moravec rozjel přestřelku s ČT

02.05.2026 9:25 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Václav Moravec po odchodu z České televize odmítá „zlatý padák“. Vyzývá vedení ČT, aby peníze, na které má moderátor podle konkurenční doložky nárok, použilo na rozvoj veřejné služby. V ironickém duchu dodává, že doufá, že management je stejně pečlivý také ve vymáhání škody ve výši 4,5 milionu korun, kterou způsobili radní ČT nezákonným odvoláním Dozorčí komise.

Foto: Repro Václav Moravec, X
Popisek: Václav Moravec

Dlouholetý moderátor diskusního pořadu ČT Otázky Václava Moravce oznámil svůj odchod nečekaně přímo na konci nedělního vysílání 8. března. V emotivním prohlášení uvedl, že za současných podmínek již není schopen garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí v souladu s kodexem veřejnoprávní televize.

Jako hlavní důvod naznačil rostoucí politický tlak na vyváženost vysílání, především v souvislosti s tlakem na pozvání některých hostů, jako je předseda SPD Tomio Okamura, jehož dlouhodobě ignoroval. Jeho náhlý krok vyvolal bouřlivé reakce. Vedení ČT označilo způsob odchodu za nešťastný, odmítlo obvinění z porušování nezávislosti a poděkovalo moderátorovi za dosavadní práci.

Po odchodu byla aktivována standardní půlroční konkurenční doložka, na jejímž základě ČT Moravcovi vyplácí po dobu šesti měsíců mzdu, ale on nesmí pracovat pro konkurenční média. Moderátor se však veřejně vyjádřil, že tuto doložku nehodlá využívat a navrhl ČT její zrušení. Uvedl, že nechce, aby za něj plátci koncesionářských poplatků dál platili, a se svými právníky hledá způsob, jak peníze případně vrátit nebo se dohody vzdát. Konkrétní částka nebyla oficiálně zveřejněna, ale podle dostupných informací nejde o žádný mimořádný „zlatý padák“ nad rámec běžné konkurenční doložky, kterou mají vysocí manažeři a moderátoři v ČT obvykle sjednanou.

Vedení ČT potvrdilo, že Moravec ukončil pracovní poměr dohodou k 11. březnu a doložka běží od té doby. Celá záležitost vyvolala diskusi, zda jde o standardní ukončení, nebo zda za tím stojí i jiné finanční dohody.

„Stále platí řečené: ‚Peníze z konkurenční doložky nepřijmu, ať je ČT utratí za rozvoj veřejné služby.‘,“ napsal Václav Moravec na síti X.

 

 

A odcitoval usnesení Dozorčí komise Rady České televize z loňského března, podle něhož je institut konkurenčních doložek v ČT nadužíván, což v konečném důsledku vede ke značné finanční zátěži.

Peníze vrací a dopisuje si s vedením ČT

V přiloženém videu poděkoval lidem za „obrovské množství energie“ při setkáních v různých „městech a koutech“ České republiky. Zopakoval, že od ČT nechce ani korunu v rámci konkurenční doložky za práci, kterou neodvedl. 

„Management ČT je přesvědčen o opaku, proto si dopisujeme. Dostali jsme se do absurdní situace. ČT mi posílá peníze, odesílám ty peníze zpátky. Nechci z ČT ani korunu. ČT si nezaslouží, aby platila někomu za práci, kterou neodvádí. Věřím, že vedení ČT je tak pečlivé i při vymáhání škody na radních ČT, kteří způsobili čtyřapůlmilionovou škodu nezákonným odvoláním Dozorčí komise,“ sdělil moderátor.

Doufá prý, že brzy bude mít dobré zprávy týkající se jeho budoucnosti. A těší se na shledání v různých koutech republiky, ale také na sociálních sítích.

Více než dvacetiletá éra vlivného moderátora v ČT skončila

Václav Moravec patřil k nejvýraznějším tvářím České televize více než dvě desetiletí. Diskusní pořad Otázky Václava Moravce začal moderovat v roce 2004. Otázky se postupně staly nejvlivnější nedělní politickou debatou v zemi, kterou pravidelně sledovaly stovky tisíc diváků. Jeho moderování proslulo konfrontačním stylem, důkladnou přípravou a schopností klást nepříjemné otázky.

Během své kariéry v ČT moderoval stovky dílů, vedl rozhovory s desítkami premiérů, ministrů, prezidentů i zahraničních lídrů a stal se jedním z nejrespektovanějších českých novinářů. Zároveň však byl i terčem kritiky. Byla mu vyčítána levicová zaujatost a konfrontační přístup k určité části politického spektra. Jeho odchod každopádně uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol moderní české televizní žurnalistiky. Nelze popřít, že Moravec významně ovlivnil podobu veřejnoprávního vysílání v Česku.

Zdroje:

https://t.co/Ho3IP7pJrF

https://twitter.com/vaclavmoravec/status/2050131311742882040?ref_src=twsrc%5Etfw

