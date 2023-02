Valachová (ČSSD): Jak je to s nedostatkem míst na školách ve skutečnosti

reklama

Tak stát prý deset let při přípravě na silné ročníky deváťáků spal jako naše jezevčice po obědě. A proto teď údajně není dostatek míst na středních školách.

Protože o tom něco vím, tak tady je jisté doplnění a trochu i korekce například k dnešnímu článku na Novinky.cz, kde poskytují čtenáři zvláště dojemné vzpomínky na tak zvanou Fialovu Starategii vzdělávání 2020 (z roku 2013), kde se s posilováním všeobecného středního vzdělávání počítalo.

Což je jistě pravda, ale počítat s něčím je věc jedna, udělat to a dát na to peníze je věc druhá. Tak si řekněme, jak to vlastně tehdy bylo reálně, nikoliv na papíře.

1. V roce 2015 (!) jsem jako ministryně školství začala jako první řešit a) kapacity MŠ, b) kapacity ZŠ - zejména 1.tříd, kde tehdy plápolal největší požár. Do té doby byl skutečný postup vlád 2009 - 2015 asi takový: "Čekáme, až konečně přestane bavit Husákovy děti rodit děti. Ono to přejde. Jde o demografický výkyv." Byla jsem v letech před nástupem na ministerstvo školství jako expert na veřejnou správu přítomna řadě odborných jednání, kde toto zcela vážně sdělovali zděšeným přítomným zástupci ministerstev, ale i - bohužel - někteří zástupci zřizovatelů škol. Ale všimněte si toho data: 2015. Teď přičtěte devět let...

2. Ke středním školám: Analýza oborů středních škol a jejich kapacit všech krajů vznikala na MŠMT již v únoru 2017 ještě v době mého působení na ministerstvu. Pořád jsme byli "v čase" - nejsilnější kohorty z let 2007 až 2010 byly v prvních ročnících základních škol. Tak kde ta analýza vlastně skončila? Získaná data dokonce již připomínkovaly kraje.

3. Co se pak vlastně stalo v roce 2018? Připomeňme si to. Strategie vzdělávání 2020 šla do kytek a nastala všeobecná mediální oslava nad Strategií 2030+. Ta ale nic zásadně nového oproti Strategii 2020 nepřinesla, kromě jediné věci - posunutí termínů pro splnění úkolů, o kterých víme 20 let, někam za rok 2030+.

4. Zatímco úředníci ministerstva psali další strategii, prosvištěl časem a bez povšimnutí či práce na navyšování kapacit další tzv. Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT (v červenci 2019) a na to navazující záměry krajů.

5. Tehdejší ministr školství Plaga byl v roce 2019 na školském výboru na otázku kapacit opakovaně poslanci dotazován, včetně upozornění, že právě dlouhodobé záměry jsou jedním z mála, ne-li jediným nástrojem ministerstva v řízení kapacit. Opakovaně byl upozorňován, že dojde k logickému přesunu početně silných ročníků žáků ze ZŠ na SŠ. A taktéž mu byla připomenuta analýza oborů a kapacit středních škol z února 2017.

6. Aktuálně se připravuje další Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy 2023 - 2027. Vláda ho má schválit na podzim. Věřme, že tentokráte MŠMT kapacity středních škol řešit bude a řešení vládě předloží. V letošním přijímacím řízení to ovšem deváťákům nepomůže, teď se bude plátovat a vyrážet klín klínem. Naděje by mohla svitnout příští rok a dalším ročníkům deváťáků.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



