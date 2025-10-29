Kolovratník (ANO): Přes padesát tři kilometrů nových dálnic do konce roku

Kolovratník (ANO): Přes padesát tři kilometrů nových dálnic do konce roku
Do konce letošního roku se otevře přes padesát tři kilometrů nových dálnic – a z toho velká část u nás v Pardubickém kraji. Úseky Vysoké Mýto - Džbánov nebo Janov – Opatovec jsou projekty, na kterých jsme dřeli roky. Věřte, že každý kilometr, který se dnes otevírá, má za sebou stovky jednání, stavebních povolení a kus trpělivosti.

A výsledek? Uleví se městům od tranzitní dopravy, zvýší se bezpečnost. Velký dík patří lidem z ŘSD, projektantům i stavebním firmám. A stejně tak všem starostům a obyvatelům obcí, kteří to s námi celé roky vydrželi. Díky.

