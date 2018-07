Valachová (ČSSD): Měli jsme na výběr ze dvou možností a ani jedna nebyla dobrá

Dostala jsem v posledních dnech několik mailů s velmi slušně a hezky psanými dotazy na vládní angažmá ČSSD. Šlo hlavně o skutečnost, že tato vláda pravděpodobně získá důvěru i díky hlasům komunistů.

Což autorky a autoři oněch dotazů pociťují z různých osobních důvodů jako problém. Cítím proto, že bych se k této věci měla znovu vyjádřit a vysvětlit svůj postoj co nejpřesněji.

Tedy vidím to tak, že ČSSD měla na výběr ze dvou možností, z nichž ani jedna nebyla dobrá.

První jsme v referendu zvolili - vstoupit do vlády, která bude menšinová a která se při hlasování o důvěře bude s velkou pravděpodobností opírat o hlasy komunistických poslanců.

Zvolili jsme tuto verzi s tím, že nám umožní prosadit řadu věcí z volebního programu ČSSD.

Za sebe to cítím tak, že podpora KSČM je podporou pouze tolerančni na základě průniku programů zejména v oblasti zdravotní a sociální.

KSČM není součástí koalice.

Druhou možností bylo sledovat z opozice, jak hnutí ANO sestaví jinou koalici, buď nejpravděpodobněji přímo s komunisty a SPD, nebo dosti možná s jinými stranami v parlamentu.

Každopádně by šlo o koalici se zcela odlišným programovým i zahraničně bezpečnostním směřováním země. Tato verze by znamenala, že z volebního programu neprosadíme vůbec nic.

Co se týká cesty komunistů do vlády či k větší reálné moci, bylo tedy dosti pravděpodobné, že jiné uspořádání, než koalice ANO - ČSSD, by znamenalo ještě větší podíl KSČM na reálné moci.

Obávám se, že v případě takového vývoje by mnoho lidí vcelku se stejným oprávněním kritizovalo sociální demokracii, že takovou situaci umožnila svým negativním postojem k vládnímu angažmá.

Co se týká mého cíle v politice, je v podstatě popsán výše - především tedy plnit program, který ČSSD předložila voličům. To znamená zastávat západoevropské hodnoty, posilovat sociální stát postavený na lidskosti, solidaritě a ekonomické prosperitě, rozvijet prostor pro podnikavost, zajistit finance a dobré podmínky pro vědu, posilovat a podpořit inovace. Znamená to také (pro mne prioritně) dostupné kvalitní vzdělání a bezplatnou zdravotní a sociální péči lidem.

V posledních volbách nás voliči potrestali za některé předchozí chyby, ale to neznamená, že bychom neměli věřit našemu programu a našim zásadám. Já pevně doufám, že naši přítomnost v menšinové vládě dokážeme přeměnit v řadu dobrých rozhodnutí a v prosazení řady dobrých věcí.

Bude to těžké, ale nepovažuji to za nemožné.

V příštích volbách pak předstoupíme před voliče s otázkou, zda jsme udělali dost. A bude na vás - voličích - abyste to vyhodnotili.

