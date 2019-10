Válek (TOP 09): Co měli společného Václav Havel a Karel Gott

V posledních dnes se často, vinou ne zcela šťastných, populistických návrhů premiéra, vedle sebe objevuje srovnání Karel Gott a Václav Havel. Každé srovnání je velmi zavádějící a vždy nespravedlivé. Já oba tyto muže pochopitelně znal z televize (déle samozřejmě Karla Gotta) a z debat mých rodičů s přáteli, kterým jsem jako student gymnázia naslouchal (to zase více Václava Havla). V roce 1989 se postupně dostal na obrazovky pan prezident Havel. A já jsem začal jako mladý lékař a vědec cestovat do USA a Japonska, kde jméno Václav Havel otevíralo dveře, a já jsem získal řadu nespravedlivých výhod, jelikož jsem byl, na rozdíl od kolegů z Maďarska, Polska a další postkomunistických zemí, „ten od Havla“. Bylo to neskutečně příjemné a po té dlouhé době totality bohužel ne dost dlouhé období, kdy stačilo říct na stáži v cizině kolegům lékařům, že jsme z Česka a na otázku, jestli znám Havla odpovědět? „Of course“ (protože jsem ho z televize znal) a hned nastalo plácání po zádech.

Nikdy by mě nenapadlo, že se s prezidentem Havlem osobně potkám a budu mít příležitost s ním mluvit a on mě bude poslouchat a odpovídat. A nikdy by mě nenapadlo, že se se Zlatým slavíkem Karlem Gottem osobně potkám a budu mít příležitost s ním mluvit a on mě bude poslouchat a odpovídat.

Obě ta setkání trvala jen pár hodin, obě byla v rámci kongresů. Jedno v Čechách, jedno na Slovensku. S panem prezidentem to bylo u stolu, u večeře, v malém okruhu kolegů, se Zlatým slavíkem ve třech na vyjížďce na saních a pak na obědě. A obě setkání měla cosi společného. V té době jsem již byl na odborném vrcholu, chodili za mnou různí kolegové, představovali se mi a já pro ně byl pan profesor.

A najednou to bylo naprosto naopak. Václav Havel a Karel Gott pro mě byli víc, než já pro ty mladé lékaře a studenty jako „pan profesor“. Každý sice zcela jinak, ale to na věci nic nemění. A teď jsem s nimi seděl a bavili jsme se jako „rovný s rovným“, žertovali jsme. Já jim vyprávěl věci, které je prostě nemohly zajímat, protože jsem byl jeden z obrovské masy lidí, se kterými se denně potkávali, bavili a které jim někdo představil. V podstatě nijak výjimečný. A přesto jsem měl naprosto neuvěřitelně silný pocit, že je zajímá každé slovo, které říkám, ptali se mě, poslouchali mě. Byli jsme pro tu chvíli partnery a já měl pocit, když jsme se loučili, že mám tak trochu nového přítele. Ani s jedním z nich jsem se pak už nikdy znovu osobně nesetkal.

Co tedy měli společného Václav Havel, náš největší prezident, muž, který „porazil říši zla“, a Karel Gott, největší zpěvák, kterého jsme měli, „forever“ Zlatý slavík? Oba to podle mého názoru byli velmi slušní lidé. Nemá smysl je srovnávat. Každý byl jiný a jistým způsobem „svůj“. Kdo zná bardy z doby Karla IV.? Kdo ví, kdo v Čechách vládl v době Mozarta? Proto nesrovnávejme. Ale poučme se z toho, jak se oba chovali k obyčejným lidem.

Stačí, abychom si při naší každodenní práci a setkáváních vzali kousek jejich pokory. Já se o to marně snažím od doby, kdy jsem se s nimi setkal, celý život. V tomto máme šanci být stejní jako pan prezident Havel a Zlatý slavík Karel Gott. Čest jejich památce...

