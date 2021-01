Válek (TOP 09): Podstatné je, abychom proočkovali 60 procent populace

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Já bych chtěl, vaším prostřednictvím, říct kolegovi Vondrákovi, oba dva jsme profesoři, tak sedmnáctkrát od července, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, jsem tady s tím vystupoval. Nejčastější odpověď byla, ať neprudím s rezervačním systémem, dokud to neschválí EMA, není potřeba nic chystat. Já jsem si sestříhal ta svoje vystoupení i ty reakce a rád vám to pošlu k pobavení, abyste si to užil.

Já mám dva problémy, které bych rád, aby se na ně nezapomnělo. Ten první problém je, že pokud dáme těm pacientům první dávku, tak musíme počítat s tím, že u Pfizeru musí do dvaceti jedna dnů dostat druhou dávku. To znamená, prosím, nezapomínejme na to a nedej bože, aby se stalo, že dostanou první dávku, a pak druhá dávka nepřijde a bude s tím problém. To si myslím, že je naprosto zásadní věc, která se nesmí stát. A já se nechci vracet k tomu, co bylo, nebylo, co se stalo, nestalo, já si myslím, že je to dneska irelevantní. Podstatné je, abychom proočkovali 60 % populace, abychom je proočkovali bezpečně a abychom je proočkovali kvalitní vakcínou a abychom to udělali co nejrychleji a co nejsofistikovaněji.

Za Anticovid tým opakovaně nabízíme spolupráci, a já to teď tady znovu říkám, rád, rád, ale prosím, pojďme ty věci plánovat s předstihem, ať tady zase za tři měsíce nemáme mimořádnou schůzi, kde budeme vykládat, že na to nikdo před třemi měsíci neupozorňoval.

Děkuji.

