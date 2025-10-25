Válek (TOP 09): Přísné tresty za reexport léků

Přísný trest za nelegální reexport léků do zahraničí maskovaný za špatnou evidenci aneb moje novela má výsledky!
Skončila doba, kdy se právě nelegální reexporty tvářící se jako chyby v evidenci podvodníkům vyplácely kvůli nízkým pokutám. Proto jsem prosadil novelu, která dramaticky zpřísňuje tresty. A tohle je výsledek. Lékárna dostala pokutu 17 milionů korun.
A to není vše. Prosadil jsem i další změny, které zvyšují odolnost lékového trhu před výpadky léků.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV