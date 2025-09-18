Válek (TOP 09): Proč chci pokračovat jako ministr zdravotnictví

19.09.2025 8:19 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prioritám v případě pokračování ve funkci

Válek (TOP 09): Proč chci pokračovat jako ministr zdravotnictví
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

V podcastu Medical Tribune jsem vysvětlil, proč chci pokračovat jako ministr zdravotnictví.

  • Prosazuji volbu pacienta, tedy možnost, aby si lidé mohli sami rozhodnout, jakou péči chtějí a kdy. K tomu mají sloužit i příplatky na vybrané zdravotní služby. Pacient má být partnerem, ne pasivním příjemcem péče.
  • Úhradové vyhlášky nastavujeme tak, aby tlačily zdravotní pojišťovny k efektivitě. Nestačí jen přilévat další miliardy bez výsledku. Každá koruna musí znamenat lepší dostupnost péče.
  • Elektronizace zdravotnictví nás posunula na úroveň Dánska. Elektronické žádanky a zprávy výrazně sníží administrativu a uvolní čas lékařů pro pacienty.
  • Pokračuje i transformace nemocnic, letos měníme využití 2000 lůžek a během pěti let chceme transformovat 9500. To je krok k moderní a funkční síti nemocnic.

Českému zdravotnictví chci dát víc modernizace, víc kvality, a hlavně víc volby pro pacienty.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
