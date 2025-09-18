Válek (TOP 09): Proč chci pokračovat jako ministr zdravotnictví

V podcastu Medical Tribune jsem vysvětlil, proč chci pokračovat jako ministr zdravotnictví.
- Prosazuji volbu pacienta, tedy možnost, aby si lidé mohli sami rozhodnout, jakou péči chtějí a kdy. K tomu mají sloužit i příplatky na vybrané zdravotní služby. Pacient má být partnerem, ne pasivním příjemcem péče.
- Úhradové vyhlášky nastavujeme tak, aby tlačily zdravotní pojišťovny k efektivitě. Nestačí jen přilévat další miliardy bez výsledku. Každá koruna musí znamenat lepší dostupnost péče.
- Elektronizace zdravotnictví nás posunula na úroveň Dánska. Elektronické žádanky a zprávy výrazně sníží administrativu a uvolní čas lékařů pro pacienty.
- Pokračuje i transformace nemocnic, letos měníme využití 2000 lůžek a během pěti let chceme transformovat 9500. To je krok k moderní a funkční síti nemocnic.
Českému zdravotnictví chci dát víc modernizace, víc kvality, a hlavně víc volby pro pacienty.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV