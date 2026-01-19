Válek (TOP 09): Šiřitel dezinformací o očkování, toho času americký ministr zdravotnictví

Na nevyžádané poučování, které se poslední rok ozývá z druhé strany Atlantiku, už jsme si vesměs zvykli. Je ale novinka, že se do toho pustil i známý šiřitel dezinformací o očkování, toho času americký ministr zdravotnictví, pan Kennedy. Prý s tím, že dění v německém zdravotnictví potřebuje americkou odpověď. Zaprvé je myslím všem zjevné, že nepotřebuje a hlavně nepřekvapí, že i v tomto směru slyšíme od Roberta F. Kennedyho Jr. nepravdy.
Snad nejbizarnějším rozměrem celé situace je pak to, že slyšíme cosi o státním nátlaku na lékaře od člověka, který ve své zemi zkušené odborníky vyhazuje z práce za to, že nechtějí prosazovat jeho ničím nepodložené domněnky, a naopak do funkcí jmenuje na základě loajality, nikoli odbornosti.
