Válek (TOP 09): Šiřitel dezinformací o očkování, toho času americký ministr zdravotnictví

19.01.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k americkému ministru zdravotnictví.

Válek (TOP 09): Šiřitel dezinformací o očkování, toho času americký ministr zdravotnictví
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Na nevyžádané poučování, které se poslední rok ozývá z druhé strany Atlantiku, už jsme si vesměs zvykli. Je ale novinka, že se do toho pustil i známý šiřitel dezinformací o očkování, toho času americký ministr zdravotnictví, pan Kennedy. Prý s tím, že dění v německém zdravotnictví potřebuje americkou odpověď. Zaprvé je myslím všem zjevné, že nepotřebuje a hlavně nepřekvapí, že i v tomto směru slyšíme od Roberta F. Kennedyho Jr. nepravdy.

Snad nejbizarnějším rozměrem celé situace je pak to, že slyšíme cosi o státním nátlaku na lékaře od člověka, který ve své zemi zkušené odborníky vyhazuje z práce za to, že nechtějí prosazovat jeho ničím nepodložené domněnky, a naopak do funkcí jmenuje na základě loajality, nikoli odbornosti.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Německo , TOP 09 , Kennedy , Válek

