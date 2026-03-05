Richterová (Piráti): Imunita nemá krýt běžnou kriminalitu. To je podstata věci

Děkuji pěkně, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já budu, myslím, poměrně stručná, ale zároveň některé věci, co už zde dneska zazněly, si žádají reakci.
Když jsme se připravovali v rámci pirátského poslaneckého klubu na tuto schůzi, tak jsme si říkali, vždyť tuto debatu vedeme už roky. Vždyť jde o téma, které se roky opakuje. Ale dneska mi zase jasně vyvstalo na základě toho, jakým způsobem tady mluvil jak premiér této země, tak místopředseda této Sněmovny, čili naši vysocí ústavní činitelé, že jejich obrovským cílem je, vypouštět mlhu, zamlžit, o co skutečně jde. A proto to za Piráty připomínáme, připomeneme dnes a připomínat budeme.
Jako první k tomu, co neřekl Tomio Okamura. Proč má být vydán Tomio Okamura? No, prostě proto, aby soud posoudil, zda jde o podněcování k nenávisti, nebo ne. Proč? No, protože jeho strana s jeho osobním posvěcením, s jeho osobní, řekla bych, pečetí, zobrazila děti, chlapce dětského věku a tmavší pleti, které působily jednoznačně v českém kontextu jako děti romské národnosti. A zobrazila je způsobem, který zcela ignoruje, že to mohlo zasáhnout právě tuhle skupinu. A já bych ráda připomněla, myslím, že ať si myslí v této Sněmovně i v naší společnosti kdo chce, co chce, tak na jedné věci se shodneme. Děti by měly mít co největší pomoc ve startu do života bez ohledu na to, do jakých rodin, do jakých souvislostí se narodí, proto máme pro děti speciální podporu, proto máme speciální služby pro rodiny s dětmi. A zároveň je to, myslím, opět věc, kterou tady nikdo nepopře, děti, které mají v České republice tmavší pleť, to prostě už dnes mají těžší. Setkávají se velmi často s různými konkrétními poznámkami nebo projevy, které jim naznačují, že nejsou jako ostatní. A ten plakát, plakát Tomia Okamury, jeho strany, který skrz zobrazení dětí tmavší pleti a doprovodný text zobecňuje negativní jevy na celou etnickou skupinu, prostě podle našeho názoru má být posouzen soudem.
Tohle je něco, o čem tady Tomio Okamura mlčel. Tuhle část důvodů, proč policie žádá o jeho vydání, vůbec nezmínil. Za mě tohle je to, o co jde. Chceme dětem, které to už tak mají prostě těžší, dál házet klacky pod nohy přes to, že politické strany budou moci zveřejňovat jakékoliv zobecňující negativní plakáty, polepené napříč plakátovacími plochami celou zemí? Anebo budeme dbát na to, aby děti v naší zemi měly alespoň trošku narovnanou startovací pozici tím, že je budeme systémově podporovat, budeme se soustředit na to, jak řešit skutečné, konkrétní negativní jevy, ale nebudeme dál přispívat k vyvolávání nenávisti? To je to, co má ten soud posoudit.
Tím abstraktním slovem dehumanizace se v praxi myslí právě tohle, zbavování lidí s určitou etnicitou těch vlastností, které nás všechny činí lidmi, důstojnosti, toho, že nikdo nemůže být redukovaný na pouhé negativní jevy a že odpovědnost politiků je navrhovat řešení, ne stigmatizovat děti. Takže právě proto má soud posoudit, zda jde o nepřípustné rozdělování společnosti na nějaké "my", kdo pracují nebo kdo něco dělají, a "oni", kteří umožňují dělat různé nepěkné věci. Prostě politika má být o systémových řešeních, jak omezit reálný problém, to rozhodně ano. Rozhodně je potřeba pomoci školám, kde prostě je hodně omluv ze škol, řešit, funkčně, systémově záškoláctví, pomoci těm dětem, které jsou z rodin, kde třeba ten důraz na školní docházku není, aby dostaly vzdělání, které jim pomůže naplnit jejich potenciál. Ano, jsou i situace, kdy pomoc nestačí, a potom opět jako společnost máme další kroky. Ale namísto toho, aby SPD propagovalo, co dobrého navrhlo při řešení těchto složitých věcí, tak by soud měl posoudit, jestli akorát nezhoršovalo už tak v některých místech docela špatnou situaci. Jde o to, aby soud posoudil, v jak velké míře tento obsah ponižuje lidskou důstojnost, vyvolává silné emoce, silné emoce hněvu, odporu, pohrdání. A v jak velké míře tak legitimizuje diskriminaci a nepřátelské chování vůči té dané skupině lidí v běžném životě.
Já si myslím, že pan Okamura by si uměl představit, že by se mu nelíbilo, kdyby podobné plakáty visely s dětmi, které by měly vzhled třeba připomínající jeho. A proč to říkám? Protože se tím často obhajuje, že on přece zažíval taky různé ústrky jako dítě, protože byl odlišný, vypadal odlišně, ale tahle obhajoba rozhodně neobstojí. Odpovědnost hnutí SPD a Tomia Okamury je, že soud má posoudit, v jak velké míře oni tím svým plakátem vyvolali nenávist. Nenávist, která vede vůči (k?) dalším potížím, jimž čelí například děti s tmavší barvou pleti, anebo obecně všichni lidé, co vypadají trochu odlišně.
Já ještě na závěr k téhle první části svého vystoupení zdůrazním. Na mě se obracejí pravidelně celé roky konkrétní pracující lidé, kteří právě mají vzhled, který připomíná například děti na tom plakátu od SPD a upozorňují mě, jak těžké to mají například při shánění pronájmu, při shánění bydlení, když se potřebují přestěhovat kvůli práci a nepomůže jim, že mají roky a roky výpisů z účtu, na kterých je vidět, jak ten nájem řádně a pravidelně platili a platí. Nepomůže jim, když mají nějaké reference, protože čistě jejich vzhled je stopka, aby se s nimi většina pronajímatelů dále bavila. A co jsou kořeny takovéhoto chování? No, když právě plakáty tohohle typu vyvolávají nenávist, z mého pohledu to tak je, už vůči dětem.
Proto bych si velmi přála, aby tady nedocházelo k bagatelizování téhle části, proč má být Tomio Okamura vydán, a přála bych si, i když to k tomu dneska nejspíš nedospěje, aby opravdu soudy posoudily, kde je ta míra, kde je ta hranice, co vůči dětem žijícím v této zemi je ještě přípustné, a co už ne. Co je podněcování k nenávisti, aby se pojmenovalo, jaké jsou pak ty důsledky pro běžné pracující lidi, kterými se SPD tak ráda zaštiťuje. A jestli tohle je cena, kterou chceme jako společnost platit za snadnost politického ukazování prstem a vyvolávání těch negativních emocí. Tohle tedy k vydávání Tomia Okamury. Tohle má soud posoudit.
Druhá věc - pozitivní návrhy, pozitivní řešení. Ty my jako Piráti předkládáme naprosto pravidelně. Jsme ti, kdo předložili sněmovní tisk 4, 5, 6 a 7. Jsme ti, kdo předložili první tisky, které se můžou projednávat na jednání této Sněmovny. Ale co je paradoxní? Vládní koalice ta konkrétní řešení a ty konkrétní návrhy evidentně projednávat nechce, opakovaně je zamítá.
Takže prorodinný balíček, reforma penzijních fondů, které mají v Česku příliš velké náklady, ty výnosy pro českého střadatele jsou příliš nízké, stejně tak protikorupční balíček, to, aby se tady tak snadno nerozkrádaly veřejné peníze, jak ukázala například kauza Motol. No, a taky balíček, který by zlevnil cenu potravin a obecně umožnil lepší fungování antimonopolnímu úřadu. To jsou naprosto konkrétní věci, jak zlevnit život lidem, jak pomoci rodinám, jak zfunkčnit tento stát.
My jsme předložili tak, jak je to samozřejmě naší zodpovědností a naší prací, hned po volbách tyhle legislativní návrhy. A tato vládní koalice, která se strašně tváří, jak by přesně tyhle věci chtěla dělat, je svými hlasy opakovaně zamítá. To je ta realita. To je moje druhá poznámka.
Nenechte se tedy, prosím, vážení spoluobčané, kteří toto sledujete, nějak obalamutit těmi slovy, co tady od Andreje Babiše a Tomia Okamury zaznívala. Konkrétní řešení konkrétních věcí předkládáme, prosazujeme je celé roky, a právě proto tady také jsme jako čtvrtá největší parlamentní strana podpořená více než půl milionem voličů. Protože tyhle konkrétní věci zlepšující život lidem jsou to, o co jde. To je jasné.
A teď ta třetí část - k Andreji Babišovi. Už na úvod jsem říkala, že přece tuhle debatu vedeme už roky. Debatu o vydávání premiéra této země, potom lídra opozice, nyní zase premiéra. Působí to, jako kdyby to bylo unavující. Jenže ono to je hlavně zamlžující. Odvádí to pozornost od toho, co mají být hlavní priority vlády. A to je právě, to je právě to, jak podpořit rodiny, jak podpořit mladé lidi, aby věděli, že tahle země má budoucnost. Jenže tahle vláda má bohužel jako hlavní prioritu, jak se vyhnout soudu. A tahle velice negativní priorita pak ovlivňuje všechno ostatní.
Za mě jde o jediné. Má platit rovnost před zákonem a imunita nemá krýt běžnou kriminalitu. Prostě Poslanecká sněmovna nemá suplovat soud. Sám Andrej Babiš to v minulosti viděl taky takhle. Co řekl 13. dubna 2017? Imunita poslanců - a teďka, cituji - je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve Sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi. Přesně, jak mi to napsal sem na Facebook pan Vratislav Pleml. Citace toho pana Plemla: Když v práci něco pokazím, upravila jsem, musím to dát do pořádku. Tak to je konec citace jak pana Plemla, tak pana Babiše. A myslím, že opět jde o výrok, s kterým by se většina z nás ztotožnila. Když něco pokazím, mám to dát do pořádku. Poslanci nejsou nadlidi. Pravidla mají platit pro všechny. A to, co tam je v tom výroku jasně obsažené, má platit vedle té rovnosti před zákonem jistá ochrana pro politické názory pronesené ve Sněmovně. S tím naprosto souhlasím.
Ale imunita nemá krýt běžnou kriminalitu. To je naprostý základ. A právě proto jsme jako Piráti poprvé hlasovali v tom roce 2017 o vydávání a byli jsme pro. Potom, když přišla další hlasování, jsme byli také pro. Chtěli jsme, ať soudy tu kauzu nezávisle prověří. A proč řešíme pořád a znovu to samé? No, protože vždycky, když má dojít k nějakému jasnému posunu, a Andrej Babiš má možnost to zdržet, tak to zdrží. Vždyť teďka volby byly 5. října. Co máme dnes? Pátého... Nebo konec voleb a začátek nového období... 5. října. Co máme dneska? 5. březen. Takže uplynulo pět měsíců od voleb. To je nesmírně důležité si uvědomit. Je tady další prodleva pěti měsíců. Prodleva, jakých v tom procesu bylo už nesmírně mnoho, se vždycky nasčítá a zase se to o něco protáhne.
Takže ten čas, který běží, je jeden aspekt. A ano, zrychlení soudu si přejeme všichni. Ale co pro to Andrej Babiš udělal v minulosti? Co udělal pro to, aby se zrychlila soudní řízení? Za nás třeba náš expert v minulosti velmi důsledně řešil, aby se přinejmenším na té úrovni, jak rychle běží ty různé procesy, měřilo soudcům, kolik toho zvládají, aby bylo aspoň kvantifikováno, co všechno na těch soudech jak dlouho trvá. Na tom chci ukázat, my jsme tu konkrétní mravenčí práci na urychlení justice dělali - i z opozice, i z koalice. Snažili jsme se o tyhle konkrétní věci. Co pro to udělal Andrej Babiš? Krom toho, že fňuká a stěžuje si? Nikdo neví, protože nic.
Ale místo toho se prostě nemění podstata věci. Policie a soudy žádají, aby mohly pracovat. A veřejnost, ta sleduje, jak ruka ruku myje. A politici této koalice vzájemného nevydávání se jenom chtějí vzájemně ochránit. To jsou ty špatné priority, co naší zemi nepomůžou. Je to velmi osobní priorita pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru.
Jenže imunita nemá být schovka před vyšetřováním. Nemá to být nástroj, jak si koupit čas a pak o tom hezky mluvit. Až mi skončí mandát, tak se to rozjede znovu. To je přesně to, co by Andrej Babiš dělat neměl. Právě proto, aby pravidla platila pro všechny, aby byla jasná rovnost před zákonem a aby imunita nekryla běžnou kriminalitu, by prostě měl sám o to vydání požádat.
Já nechci, aby tenhle stát fungoval tak, že mocní vyvolení budou opakovaně testovat, co všechno jim projde. A právě proto si dovoluji ještě zopakovat to avízo, které už udělal náš předseda Zdeněk Hřib, a sice že za Piráty v podrobné rozpravě navrhneme pro tyto body vydání Andreje Babiše a vydání Tomia Okamury tajné hlasování. Proč? No, protože to vypadá, že ta vládní koalice nevydávání nemá úplně svobodu v tom, jak jednotliví poslanci budou vystupovat veřejně, hlasovat veřejně. Takže proto navrhujeme, aby mohli hlasovat tajně podle svého svědomí. Vždyť tady byly výroky: jako občan si myslím něco jiného než jako poslanec. Takhle by to fungovat nemělo. Proto chceme nabídnout pomocnou ruku, ať se každý bude moci rozhodnout sám podle sebe a svého svědomí.
Nám jde o to, co uvidí občané, co uvidí lidi. Buď řekneme, pravidla platí pro všechny stejně, anebo se tady vládní koalice nevydávání dohodne: někteří jsou si rovnější. Ale ještě jednou to řeknu. Imunita nemá krýt běžnou kriminalitu. To je podstata věci. O vině má rozhodovat soud. To je jeho práce. A naší prací tady v této Sněmovně je soudům v tomto nebránit. Děkuji za pozornost.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.