Válek (TOP 09): Vznik komplexního onkologického centra

Zprávy z Karlovarského kraje mě moc potěšily! Když jsme v září společně s hejtmankou oznamovali vznik komplexního onkologického centra, tak jsem splnil slib, který jsem dal občanům Karlovarského kraje a konečně jsme tím dotáhli celorepublikovou síť komplexních onkologických center.
A bylo to třeba! Každoročně je v tomto kraji nově diagnostikováno více než 1 700 zhoubných nádorů. Spolupráce Karlovarské krajské nemocnice s vysoce specializovanými centry ve FN Motol a Homolka dostupnost a výsledky péče výrazně posílí!
