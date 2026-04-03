Válek (TOP 09): Vznik komplexního onkologického centra

04.04.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k onkologickému centru Karlovarského kraje.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Zprávy z Karlovarského kraje mě moc potěšily! Když jsme v září společně s hejtmankou oznamovali vznik komplexního onkologického centra, tak jsem splnil slib, který jsem dal občanům Karlovarského kraje a konečně jsme tím dotáhli celorepublikovou síť komplexních onkologických center.

A bylo to třeba! Každoročně je v tomto kraji nově diagnostikováno více než 1 700 zhoubných nádorů. Spolupráce Karlovarské krajské nemocnice s vysoce specializovanými centry ve FN Motol a Homolka dostupnost a výsledky péče výrazně posílí!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • poslanec
