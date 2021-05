Valenta (KSČM): Je neslýchané, že skladování částí protipěchotních min posvětil i zlínský Krajský soud

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, co je pravdy na tom, že ruské ministerstvo zahraničí požádalo na konci dubna Evropskou unii o to, aby zahájila vyšetřování České republiky kvůli porušování Ottawské dohody, ke které se naše země v roce 1997 připojila?

Tato mezinárodní úmluva, vycházející z programu Campaign to Ban Landmines měla garantovat, že její signatáři musí do čtyř let od podpisu smlouvy nenávratně zlikvidovat veškeré své zásoby protipěchotních min. Ruská federace dle vyjádření svých představitelů dlouhodobě disponuje průkaznými informacemi, že tyto české protipěchotní nášlapné miny se používají při zabíjení, a to i civilistů, v Sýrii od roku 2015 až do současnosti.

Údajně se měly v rozebraném stavu vyvézt z České republiky na Ukrajinu nebo do Turecka, kde byly následně smontovány a dopraveny k zákazníkům především z řad Islámského státu, ale i do Libye, Konga a Jižního Súdánu. Je neslýchané, že skladování částí protipěchotních min posvětil i zlínský Krajský soud bez ohledu na to, že konečná kompletace minových pouzder, výbušné směsi a roznětky není potom nikterak náročná. Ovšem může být nebezpečná a hrozit výbuchem.

Pane premiére, mezinárodní smlouva je napsána zcela jasně a hovoří o likvidaci těchto min, nikoliv o jejich rozebrání a uložení ve skladu, přičemž toto jejich uložení přiznalo i Ministerstvo obrany. Jak je možné, že se toto v České republice vůbec může dít? Je vám jasné, že jde o nemorální, nelegální obchod, který je navíc v rozporu s mezinárodními smlouvami? K čemu zde máme zpravodajské služby? Nebo se náhodou tají něco úmyslně? Jeden z mých kolegů se obdobně dotazoval i včera, ovšem odpověď nezískal od nikoho. Děkuji vám za odpověď.

