Válková (ANO): Doufám, že jsme příjemně překvapili nejen poslance, ale i Senát

Milé kolegyně, milí kolegové,

je to relativně zajímavá situace, protože ambicí je zde vlastně jednak přehlasovat veto Senátu, protože pokud by se nám to nepodařilo, tak upozorňuji, že by zde od 1. ledna 2020 neexistoval zákon o soudních tlumočnících, protože ten, který by do té doby existoval, kdybychom nepřijali zákon o soudních znalcích, tak ten fakticky přestane být platný, čili profese soudních tlumočníků by byla velmi ohrožená. Ale samozřejmě my jsme se zavázali z iniciativy paní poslankyně Richterové, která zastupovala odbornou veřejnost, konkrétně tlumočníky, že uděláme všechno pro to, aby v okamžiku, kdy se bude schvalovat, respektive když se bude hlasovat o přehlasování veta Senátu, bude ta norma, to znamená sněmovní tisk 73, prostřednictvím novely, která bude podána, a už je v systému jako sněmovní tisk, tuším, 63, tak tato novela bude fakticky už novelizovat zákon, o kterém budeme hlasovat. Samozřejmě z hlediska právního to možné není, z hlediska legislativně politického to systém přijal. A my po právní stránce neuděláme žádnou chybu, protože pokud přehlasujeme veto Senátu, je tam vložený návrh novely, tak on vlastně obživne a dostane se do legislativního procesu. A my, abychom to pojistili, tak ještě s paní poslankyní Richterovou, která byla velice aktivní, a já jsem jí jen tak malinko vypomáhala, jsme získaly souhlasy celého politického spektra. Myslím si, že to nepřeženu, téměř všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, že by to mohlo jít devadesátkou. Proč devadesátkou? To bych jako zpravodajka ráda řekla zcela objektivně pro to, abychom Ministerstvu spravedlnosti, tu zásadní reformu vysoutěžení věcí, které bude třeba získat pro bezchybný chod nového systému nejenom znalců, ale pokud to schválíme, i tlumočníků od 1. ledna 2021, umožnili, aby tyto kroky udělali co nejdříve. Kdyby to šlo běžným legislativním procesem, dostanou se do velké časové tísně a ohrozilo by to rovněž systém soudně znalecký, byť jsme ten zákon už schválili, protože by se to mělo dělat současně, protože je tam související změnový zákon, který jsme už také schválili.

Takže tato právnická džungle hrozí jenom v případě, kdybychom nepřehlasovali veto Senátu, jinak máme připravenou novelu. Paní poslankyně Richterová - já bych ji tady ráda pochválila za to, že nám usnadnila práci v tom, že tady shrnula v průvodním dopise, který jste asi všichni dostali, ty nejdůležitější změny, které jsou obsahem sněmovního tisku 63, to znamená upravení výše sankcí, zrušení archivační povinnosti, rozšíření možnosti odmítnutí úkonu pro nedostatek odbornosti nebo jiné závažné důvody, větší součinnost ze strany orgánů veřejné moci. Zrušila povinnost evidovat některé komerční odměny a samozřejmě možnost doplnit do seznamu tlumočníků i kontaktní adresu. To není tak důležitá evidence přestupků, taky není tak důležitá. Celkem zhruba osm úprav, z toho pět podstatnějších. A musím říci, že tím zřejmě i odpadá minimálně část těch důvodů, pro které Senát nakonec náš návrh zamítl. Takže doufám, že jsme ho příjemně překvapili, pane senátore, vaším prostřednictvím, pane předsedající. (Poslanec Faltýnek mluví z lavice.) Dobře. V každém případě doufám, že jsme příjemně překvapili nejenom poslance, ale i Senát.

Jako zpravodajka říkám, že dnešním dnem, ať už dopadne hlasování jakkoliv, uzavřeme sněmovní tisk 73 a já věřím, teď i jako spolupředkladatelka novely, která respektuje názor odborné veřejnosti, že ho dovedeme na úroveň, se kterou jsou tlumočníci spokojeni, nejenom poslanci. Vždycky je nejdůležitější, aby byli spokojeni i ti, jejichž postavení a činnosti se norma, kterou přijímáme, bezprostředně týká.

Děkuji za pozornost.

