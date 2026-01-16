Válková (ANO): Doufám, že si přečtete pravidla pro etické chování

Děkuji. Mě trošku zvedl zase ten výraz extremisticko-populističtí kumpáni. Já si myslím, že tady se pomalinku, ale jistě odchylujeme od nikoliv příliš vysokého standardu, který jsme měli v minulém volebním období. Ale ten standard nebo ta úroveň těch současných vyjádření je na začátku tohohle volebního období opravdu znepokojující. Tak to je první. Takže opravdu doufám, že si přečtete ta pravidla pro etické chování.
To druhé moje připomenutí je, že bychom měli respektovat i náš vlastní jednací řád a podle toho jednacího řádu posuzování toho, co bude a stane se ve věci vydání, nebo nevydání poslanců Andreje Babiše a Tomia Okamury, o tom rozhoduje až mandátový a imunitní výbor, respektive opravuji, doporučuje Sněmovně, jak má rozhodnout, mandátový a imunitní výbor.
Takže od toho jsme ještě tak několik kroků vzdáleni. Takže rozebírat to tady politicky samozřejmě lze, na to má každý poslanec právo, ale už předem činit nějaké závěry, naznačovat řešení a říkat definitivní soudy se mi nezdá politicky vhodné. A opravdu ten jednací řád na to pamatuje právě tím zřízením, obligatorním zřízením toho svého orgánu mandátového a imunitního výboru, kde jsou všichni zastoupeni podle výsledků voleb, myslím všechny politické strany a hnutí.
Takže si počkejme, prosím.
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
