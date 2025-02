Válková (ANO): Jako svědci byli policisté, určení policejním prezidentem

Děkuju, děkuju, pane místopředsedo.

Ono je to lepší rychle reagovat na některé konkrétní vyjádření nebo sdělení. Nebylo to nešťastné vyjádření, že v případě policistů byli jako svědci určení policisté policejní prezidentem, který je zároveň zbavil mlčenlivosti, tak to prostě bylo. A my jsme samozřejmě se shodli na tom, že chceme policisty, ty a ty a ty, ale ne jména.

My je ani neznali, ale funkce, které zastávali, úkoly, které plnili, a nevidím nic nešťastného na tom, když popravdě řekneme, že je nám určil, když jsme je my sami neznali, policejní prezident. My jsme nevěděli, že to je pan Nováček nebo pan Černý nebo pan Novák. On je určil, tak to tady je, ale proč by to neměli všichni vědět, že my jsme si je nevybírali, protože jsme je ani neznali. My jsme je vybírali podle toho, co dělali. To je první věc.

Potom se chci ohradit tady pořád se zaklínají kolegové 2. 12. a 4. 12. Opakovaně jsme říkali, že definitivně se vyjádříme, a já nejsem povinná, ani pan poslanec Mašek, neustále říkat ano, ano, ano, souhlasíme, souhlasíme. Něco jsme si nechávali také pro sebe a diskutovali jsme sami, že definitivně se vyjádříme, až uvidíme kompletní zprávu. A nám už bylo jasné, když jsme viděli ta doporučení, že určitě budeme muset mít kritičtější závěry, než jsme si původně mysleli, protože každé doporučení generuje jeden nedostatek.

Teď to trošku zobecňuju, možná dva, takže ať si všichni pořádně přečtou ta doporučení a uvidí, kde by byly nedostatky, protože kdyby nebyly nedostatky, nebyla by ani taková doporučení, možná s výjimkou některých legislativních, která se už probíraly, jako třeba zákaz tlumičů.

Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



