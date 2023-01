Válková (ANO): Jde o kumulaci moci v rukách vlády

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Jako garantka klubu našeho hnutí ANO ve vztahu k této sice velmi krátké a srozumitelné, nicméně svým dopadem zásadní novele ústavy, bych chtěla vyjádřit určité stanovisko, které potom v podrobnostech, jak máme rozděleny ty svoje oblasti zájmu, doplní nebo rozvede, spíš bych řekla, rozvede a hlavně zdůvodní můj kolega pan poslanec Metnar.

Moje původní doporučení znělo - neutrální stanovisko, protože všichni víme to, co tady bylo řečeno tedy velmi otevřeně, možná až brutálně otevřeně, jde o kumulaci moci v rukách vlády, a v tomto ohledu, byť všechny ty praktické důvody zde byly také už opakovaně vyjádřeny v minulém volebním období a je téměř nad lidské síly, aby vláda úplně všechno schvalovala, na druhé straně, my jsme si to zažili sami, na druhé straně ta situace, jak všichni na vlastní kůži vidíme a cítíme, se každým dnem mění, akceleruje a to, co je dneska, nemusí platit za měsíc. Takže tato novela, tento vlastně ústavní zákon nám tady mění na hodně dlouhou dobu ústavu, která garantuje, že bude rozdělena pravomoc v těchto oblastech, o kterých zde podrobně hovořila paní ministryně Černochová, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, byť bych to nemusela dělat, ale vím, že si potrpí na ty formální náležitosti, takže s čímž já souhlasím, v takové situaci, v jaké se momentálně nacházíme, se zdá být opravdu, řekněme, diskusní. A já proto to svoje neutrální stanovisko ještě jednou podtrhuji, doufám, že ta následná debata, kterou bychom neměli odbýt dneska, povede k nějakým závěrům a to, co dříve se zdálo být v jiné politické situaci jako jasným a rozumným rozhodnutím, se v současné době musí posuzovat optikou aktuální, nepředvídatelné, pro nás velmi překvapivé situace a jejího vývoje na Ukrajině.

Čili za mě, i když chápu ty pragmatické a technické důvody a neříkám předem, jak budu hlasovat, byla jsem rozhodnuta, že budu hlasovat pro, poslechnu si ještě další návrhy a připomínky ze strany kolegů, a nejenom právníků politiků, a pak se teprve definitivně rozhodnu. Čili na jedné straně rozhodně nechci komplikovat vládě, která má nezáviděníhodnou situaci v současné době, rozhodovat o mnoha věcech, které budou mít dopady na budoucnost této země, tak ji komplikovat ještě více situaci zamítavým stanoviskem, jak zde zaznělo od mého předřečníka pana poslance Víchy, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, nicméně nebyla bych ráda, kdybychom odbyli tuto novelu tím, že už předem jsme přece k ní svůj postoj, názor, jak tady také připomněla vhodně paní ministryně obrany, vyjádřili.

Upozorňuji také na to, že potom ve třetím čtení musíme docílit té potřebné ústavní většiny.

To je z mé strany všechno. Dneska jsem se opravdu nepustila do žádných komplikovaných právnických zdůvodnění, protože tady je to spíše otázka politická, bezpečnostní, byť ty právní aspekty samozřejmě s ohledem na přání myslím nás všech, aby ústava platila dlouhodobě v podobě, v jaké ji nyní máme, abychom do ní zasahovali po zralé úvaze, tak to jistě platí stále. A na druhé straně ta situace, která teď je, tak někdy vyžaduje opatření i toho typu, který navrhuje paní ministryně obrany, takže pojďme do té debaty. Já osobně možná ještě vystoupím jednou, až si vyslechnu argumenty vás ostatních.

