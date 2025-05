Váňová (KDU-ČSL): Zákon o lobbingu je trochu nechtěné dítko

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře.

Zákon o lobbování, který tu dnes projednáváme, by měl pomoci zprůhlednit politické procesy. Jak to tak pozoruji z těch jednání, která uplynula, je to trochu nechtěné dítko, které si všichni tak moc přáli, až to hodně oddalovali a až to nakonec přijali v této poněkud vykostěné podobě. Myslím, že je hodně vypovídající to, že k finálnímu schválení zákona došlo bezmála 400 dní poté, co tato vláda Sněmovně předložila návrh k projednání.

Asi jste to také sledovali. Předloha prošla dosti strastiplnou cestou, mnozí z našich kolegů si regulaci lobbingu nepřáli a nepřejí a obávali se, že to politiku zničí, že to politicky až příliš ovlivní to, s kým se potkávají, na koho jsou napojeni, kdo na ně tlačí apod. Předloha také leží části politického spektra v žaludku tím, že je napojena na čerpání prostředků z Národního plánu obnovy.

My jsme se oběma předlohám, které souvisí s lobbováním, věnovali poměrně obšírně na Ústavně-právním výboru, a já tady chci říci, že obě tyto předlohy podporuji. Často jsou nám dávány za příklad regulační předpisy lobbingů z USA nebo Francie, což jsou spíše dobré příklady praxe, které se již osvědčily v čase. Samozřejmě, těžko říci, jak zákonem nastavená regulace lobbingu bude fungovat u nás. Jsme přeci jen ještě hodně poznamenáni obdobím komunismu, z něhož si neseme až do dneška to, že politika je špína, že se odehrává za jakousi kouřovou clonou, a to, že se již nezmění.

Tento projednávaný návrh zákona jistě není dokonalý a na tom nemění nic ani to, že se nad jeho výsledným zněním ve Sněmovně shodla naprostá většina poslanců. Když si čtete výstupy, např. Transparency International, tak oni uvádí řadu nejasností ohledně jeho praktického fungování. I přesto ale i Transparency International věří, že je to správný krok kupředu.

Moji podporu má proto, že snad pomůže trochu více nasvítit na politické procesy, snad časem přispěje i k vyšší důvěře obyvatel v politiku a snad napomůže zmírnit negativní reputaci lobbingu, pokud se bude dělat transparentně a eticky. Všimněte si, hovořím zde záměrně v kondicionálu. Uvidíme totiž, zda to vše bude či nebude fungovat, a tím myslím třeba registr a další nové nástroje, které se zavádí, zda bude či nebude dostatečně rozklíčována ona lobbistická stopa apod.

Myslím, že bychom této předloze měli dát šanci, aby začala fungovat v praxi, proto ji podpořím.

Ivana Váňová, MBA KDU-ČSL

senátorka



