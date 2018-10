Veselý (ČSSD): Komunální volby aneb Kde ještě nejsme na kapačkách

Komunální volby ČSSD, až na světlé výjimky, přinesly další neúspěch. Udělal jsem si proto rychlo průzkum, kde to není tak zlé a jaký je celkový obraz.

Předem se omlouvám za to, že v mých silách bylo projet pouze výsledky v okresních a krajských městech. Nezohledňoval jsem proto města, která tento status nemají (omluva např. Petrovi Víchovi do Bohumína a jeho skvostným 57,12 %) a městské části (zde omluva např. do Brna – Bosonohy a jejich 30,36%).

Takže. Kdysi jsme považovali za hranici úspěchu 25%. Pokud bychom na této hranici zůstali, tak máme pouze dvě úspěšná okresní, či krajská města. Konkrétně Karvinou a neuvěřitelných 44,15% a Náchod s exkluzivními 32,44%. Tentokrát však musíme být skromnější a hranici proto snížím a ještě rozdělím. Tam, kde máme starostu či primátora na 20%. Naopak tam, kde jsme museli vycházet z opozice na 10% (původně jsem chtěl 15%, ale okresní či krajské město, kde bychom dosáhli výsledku 15–20% u nás prostě není). Důvodem této nižší hranice je skutečnost, že značka ČSSD již zdaleka nemá takovou sílu, jako před čtyřmi lety, opoziční zastupitelé nemají šanci se prezentovat s „úspěchy" vedení města (stříhání pásek, setkání se seniory a sportovci, návštěvy škol apod.) a to, že dokázali překonat tuto hranici, svědčí o jejich osobní dobré pověsti ve městě.

Po takto nastavených kritériích si dovolím tvrdit, že stále ještě máme několik okresních měst, kde nejsme na kapačkách. Z kategorie „byli jsme ve vedení města" jde o již zmiňované Karvinou (44,15%) a Náchod (32,44%) a dále Jindřichův Hradec (24,63%), Znojmo (24,55%), Frýdek – Místek (21,91%), Vyškov (21,6%) a Nový Jičín (20,1%). V kategorii „dobývali jsme radnici z opozice" jde o města Žďár nad Sázavou (12,94%), Louny (11,78%), Písek (11,31%) a............ to je bohužel vše. Do druhé kategorie proto přidávám ještě Břeclav (10,5%), kde jsme sice byli ve vedení, ale měli pouze místostarostu, což bývá znatelný rozdíl. Máme zde tedy minimálně 11 okresních měst, kde je o co se opřít z hlediska lidského vybavení a pokud nepropadneme úplné skepsi, jsme přesvědčen, že se můžeme pokusit stavět další kameny. Uvedeným samozřejmě nechci urážet kandidáty z dalších měst, ale pád pod 15% u měst, kde jsme měli primátora či starostu, nebo pod 10% u všech ostatních, prostě za úspěch považovat nemohu ani v dnešní, pro ČSSD velmi těžké, době.

Bohužel si musíme přiznat, že na druhé straně spektra je situace daleko vážnější. Jedná se o okresní a krajská města, kde už nejsme ani na kapačkách, ale jsme rovnou mrtví – spadli jsme pod 5%, nebo jsme dokonce nedokázali postavit kandidátku. Měst, kde jsme spadli do zapomnění je plných 22, a kandidátky jsme nedokázali postavit v Semilech a Rychnově nad Kněžnou. Z hlediska krajů máme pouze dva kraje, kde jsme se do zastupitelstev okresních a krajských měst dostali všude – Vysočina a Moravskoslezský. Naopak u čtyř krajů jsme dokázali proniknout do méně než poloviny okresních a krajských měst – Karlovarský (1 ze 3), Ústecký (3 ze 7), Liberecký (1 ze 4) a Královehradecký (1 z 5). Abych to dorazil, přidám ještě dva kraje, kde se nám nepodařilo v žádném z těchto měst překročit hranici 10% – Pardubický a Zlínský. K dokreslení celé tragédie pak jenom zmíním, že v celé Praze, ve všech jejích částech, máme po těchto volbách 3!!!! zastupitele ?

Z mého výše uvedeného amatérského rozboru je zřejmé, že situace je velmi vážná. Může se nám stát, že zmizíme z Poslanecké sněmovny, ale ve chvíli, kdy nebudeme mít kvalitní a dobře hodnocené (myšleno voliči) lidi na základní úrovni – v komunálech větších sídel, bude návrat velmi těžký, ne-li nemožný. A zůstali bychom tak pouhou lokální stranou, a to ještě pouze v několika málo sídlech.

Cílem mého příspěvku není přednášet geniální myšlenky na nápravu. Jednu prosbu bych přesto měl, protože ji opakuji stále. Když už se mezi sebou hádáme, tak to dělejme interně. Pro úspěch strany není nic horšího, než když se sejde skupina sociálních demokratů a hlavním výstupem toho, jak ČSSD pomoct, je mediální střelba, jak to Vomáčka a Vocásek dělají špatně a rozhodně by měli odstoupit.

Ondřej Veselý

