Vích (SPD): Masivní útok teroristů na Izrael byl brutální

Tragédie, odehrávající se v Izraeli, hned tak neskončí. Je to chyba zpravodajských služeb, které tento útok měly předvídat. Mělo by to být pro nás velkým varováním.

Je třeba jednoznačně odsoudit teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael. Hamásu se podařilo zajmout desítky rukojmí, držených zejména v pásmu Gazy. Postupně se sice daří některé rukojmí osvobozovat, ale i tak je rozsah a síla útoku šokující. Je otázkou nejen, kdo tyto teroristy financuje, ale i to, odkud vlastně získávají zbraně. Nabízí se nejen Evropská unie, ale i Katar a další arabské státy. V aktuální krizi v Izraeli se jedná aktuálně o více než 300 mrtvých a 2 tisíce zraněných, tisíce raket, čluny, paragliding, drony. Odveta ze strany Izraele bude podle všeho zásadní a bude to dlouhé a náročné.

Poučení z aktuálního dění v Izraeli je, že se nemáme připravovat jen na nějaký ideální konflikt podle představ našich politických představitelů vládní pětikoalice jen s jednou z jaderných mocností a tvářit se, že ostatní subjekty nemusíme brát v potaz. Je třeba se připravit na útok z jakéhokoli světového směru, nejen od státních entit. Je nezbytné také vzít v úvahu pokrok ve vojenství, který se udál za poslední rok až dva.

Je zde i otázka ochrany českých občanů v Izraeli. Navíc česká ambasáda už dávno mohla být přesunuta z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak o to izraelská strana dlouhodobě usiluje, ale vláda Petra Fialy v tomto ohledu z podivných důvodů otálí. Krize v Izraeli také připomíná, že ochrana tzv. měkkých cílů, zejména míst větší koncentrace civilního obyvatelstva je nesmírně náročná, její prolomení přispívá k okamžitému vyvolání paniky, a to přidává na komplikovanosti v oblasti krizového řízení a rozhodování, které by se mělo dít „s chladnou hlavou”, což ale jde těžko, kdy jsou např. v Izraeli unášeny a zabíjeny mladé dívky nebo i děti ze strany palestinských radikálů.

Je potřeba říct jasně, že palestinští radikálové z hnutí Hamás nemohou armádu Izraele porazit. Jedná se o jednu z nejlépe vycvičených a vyzbrojených armád na světě s obrovskými zkušenostmi, protože v podstatě bojují již dekády bez přestávky. Teď navíc ještě mobilizují. Poučení pro nás je jasné. Žádná hrozba ze strany Ruska. Rusko je možné riziko, ale nikoliv hrozba. Hrozba je terorismus v podání islámských radikálů.

