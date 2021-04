Vích (SPD): Neklidná Ukrajina znamená nebezpečí i pro nás

Okolo Ukrajiny to znovu vře, bez větší pozornosti mainstreamových médií. Nás by to ale zajímat mělo, jsme členskou zemí NATO i EU, které se do toho znovu "míchají".

Dlouho to vypadalo, že situace na Ukrajině se stabilizovala, ač přišla od roku 2015 o Krym a o území, které ovládá Doněcká republika a Luhanská republika. Minské mírové dohody (podepsané Francií, Německem, Ruskem i Ukrajinou), které měly zajistit přerušení nebo raději ukončení ozbrojených operací faktickým poskytnutím autonomie Doněcku a Luhansku, sice byly průběžně lokálně porušované (hodně se tak dělo z ukrajinské strany), nikdy ale situace nebyla tak vážná, jako právě teď.

Co se vlastně změnilo? Ukrajina se dlouhodobě potácí v ekonomických problémech, které nezmírnila volba herce Volodymyra Zelenského za prezidenta, vysídlování Ukrajinců pokračuje, pokles obyvatel je znatelný, oficiálně z 52 milionů v roce 1993 až na současných 44,4 milionů. A to je ještě značná část občanů Ukrajiny po část roku, ne-li po celý. tzv. za prací jak ve státech EU, tak v Rusku. Ukrajina také řeší nezvládnutý problém s COVIDem-19, na čemž se podílí zanedbaný stav jejich zdravotnictví, které je dlouhodobě podfinancované a pacienti si tam často musí vše platit v hotovosti. O tom jsou zprávy už dlouho. V minulém týdnu Ukrajinská armáda a povstalecké milice výrazně zvýšily napětí na linii fronty. Na Ukrajinu míří transportní letadla USA a na druhé straně Rusko posiluje své síly.

Velkou ranou pro ukrajinskou ekonomiku bude představovat dokončení Nord Streamu 2, tedy plynovodu z Ruska přímo do Německa (po dně Baltského moře), ke kterému má dojít v blízké době. V Baltském moři dochází k pokusům o komplikaci stavby plynovodu Nord Stream 2. Kromě politických snah o zamezení jeho dostavby dochází i k útokům jiného typu. Například do lodě podílející se na stavbě Nord Stream 2 narazila polská loď. Dokončení plynovodu bude společně s využitím nového plynovodu "Turecký proud" znamenat ztrátu příjmů pro Ukrajinu v rozsahu minimálně 7 miliard dolarů ročně. To znamená prohloubení již tak špatné ekonomické situace na Ukrajině. Na Ukrajině vládne nyní tvrdá politická cenzura. Země nezvládá pandemii Covidu a tak hrozí reálné nebezpečí, že konflikt s Ruskem bude pro Ukrajinu přijatelná možnost, jak odvést pozornost od svých vnitřních problémů.

Proč má konflikt na Ukrajině zajímat právě občany České republiky? Protože jsme v NATO, které do toho konfliktu může být zataženo minimálně tím, že budeme podporovat vojenské bojové operace USA. A také jsme v Evropské unii, která zcela jistě nebude stát stranou, jak už napovídají první prohlášení z Bruselu, že EU stojí za Ukrajinou.

Problém nastane, pokud se konflikt rozhoří naplno. Mocné armády USA (NATO), tak Ruska, stojí proti sobě blízko ukrajinské fronty a také v Pobaltí. Něco závažného se odehrává. I proto jsme za SPD dlouhodobě vyjadřovali obavy o angažmá Armády ČR v Pobaltí, že jsou to spíš jen provokace směrem k Rusku a k bezpečnosti České republiky nepřispívají, spíš naopak a to přesto, že zde máme „pouhých“ 56 vojáků. Něco jiného je smysluplná obrana, ve smyslu prevence útoku nepřítele, a něco jiného tréning střelby do rusky označených cílů v Pobaltí, v blízkosti ruské hranice, některými vojáky ze států NATO. To druhá strana nemůže brát jinak než jako provokaci a z posledního dění vyplývá, že zřejmě to tak bere a aktivity NATO v Pobaltí a na Ukrajině ani trochu nepodceňuje. Pokud by se do sebe velmoci opravdu pustily, reálně by hrozilo pohlcení území Ukrajiny Ruskou federací, nebo snaha o tento postup, a zároveň zatažení střední a východní Evropy do tohoto konfliktu. Na tom je jasně vidět, proč by bývalo lepší vítězství Donalda Trumpa v posledních prezidentských volbách v USA, který se do opravdového válčení nepouštěl a už rozpoutané konflikty se snažil utlumit.

Ukrajina je rozdělená země kulturně, nábožensky i politicky. Dříve bylo toto území rozděleno mezi Polsko, Rusko a Turecko. Později, v 18. století, ji plně ovládlo Rusko. Současná Ukrajina je výtvor bolševiků, kteří rozdělili ruské impérium na republiky Sovětského svazu. Snaha, především USA, využít ji proti Rusku je nebezpečná hra ohrožující nejen budoucnost Ukrajiny, ale i Evropu. Pokud se to USA podaří a v Evropě vznikne opět válka, Ukrajina přestane existovat a Bůh opatruj Českou republiku.

