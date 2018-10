Vích (SPD): Plní jednotky v Afghánistánu úkoly podle mandátu PS PČR?

K této informaci přistupuji s velkou rezervou, protože by měla být v první řadě ověřena z několika na sobě nezávislých zdrojích. To se nestalo. Navíc představitelé ministerstva obrany a generálního štábu AČR se k této informaci odmítli vyjádřit.

Pokud tedy tato operace vůbec proběhla, nenazýval bych ji rozhodně jako pomstu. Zveřejnění této zprávy, pokud je pravdivá, potom považuji za hrubou chybu. Příprava takovéto operace potřebuje delší dobu zejména s ohledem na získávání informací ze všech možných zdrojů, jejich ověřování, následná analýza a podrobné plánování vlastní přípravy operace a součinnosti s případnými partnery na této akci. Naši vojáci plní v Afghánistánu mj. úkoly strážní roty. Strážní rota Bagram má provádět bezpečnostní opatření v přiděleném prostoru odpovědnosti s cílem eliminovat nepřátelské aktivity vůči základně. Dalším z úkolů, které by příslušníci Úkolového uskupení AČR v Afghánistánu měli plnit, jsou úkoly výcviku a poradenství pilotů a pozemního personálu příslušníků vzdušných sil Afghánské národní armády. Na toto mají vojáci AČR mandát PS PČR. Toť ale vše.

Pokud se naši vojáci - výsadkáři (příslušníci 601. skupiny speciálních sil) podíleli na této akci, tak by se o tom nemělo hovořit vůbec, protože může být nejen zpochybněn jejich mandát, ale také vzrůstá mnohem větší riziko msty ze strany Talibanu ke konkrétnímu pachateli tohoto odvetného aktu (příslušníkům AČR nasazeným v této operaci). Tím pádem může dojít k nárůstu dalších sebevražedných útoků s cílem na naše vojáky, podobným těm, který měl za následek úmrtí již zmiňovaných třech našich vojáků (hrdinů) v srpnu tohoto roku. Následně by se zřejmě také rozpoutala debata o smyslu a úkolech v rámci působení našich vojáků v celé nekonečné 17ti leté operaci NATO v rámci boje proti terorismu. Konec je však stále více v nedohlednu. Každopádně je potřeba tedy k uvedené skutečnosti a informacím k této případné akci přistupovat velmi obezřetně a uváženě. Už třeba z piety k třem padlým vojákům. Pokud ale tato akce proběhla (zřejmě v rozporu s mandátem), tak by mě zdůvodnění velice zajímalo.

