Vích (SPD): Předražené armádní nákupy, ale výstroj je z 80. let

Armáda je zásobována ze strany Ministerstva obrany buďto vůbec, anebo pozdě, anebo tím, co nepotřebuje. Je to stále stejné. Můžete si ve střediscích naturálního odívání koupit boty s kulatou špičkou, když už se rok nosí se špičkou hranatou. A naopak.

Ministerstvo obrany ČR (MO) se snaží nakoupit 24 kusů stíhacích letadel F-35 z USA bez soutěže, napřímo, a zatím vojáci mají problém s výstrojí. Podle článku z iRozhlasu z 22. srpna 2023 fasují vojáci základní služby ve Vyškově stále ještě vybavení z 80. let minulého století. Týká se to jak batohů, tzv. velké a malé polní, ale dokonce i pouzder na pistole, do kterých ovšem v současnosti používané pistole nesedí. Popruhy takových batohů bez potřebného polstrování si pak vojáci upravují pomocí různých vylepšení, izolací nebo karimatek. Plus byly i stížnosti na poškozené samopaly.

Ale zpět k letounům. To vše v situaci, kdy máme stále ještě na stole skvělou nabídku na prodloužení užívání 14 stíhacích letounů JAS-39 GRIPEN, které má Armáda ČR v pronájmu do roku 2027. Navíc nabídka zněla přenechat nám je po skončení pronájmu zdarma. Spěch tedy není ani nutnost nakoupit další stíhačky právě jen z USA, bez soutěže, zato za 122 miliard korun. Jen pro upřesnění: Je to po Temelínu nejvyšší státní zakázka vůbec!

Také se mají vyměňovat zcela funkční vrtulníky řady Mi, které jsou postupně nahrazovány vrtulníky Venom a Viper z USA za částku 14,5 miliardy Kč, a to zhruba jednou tolik ještě bude stát jejich doživotní údržba, kupování náhradních dílů apod. Těch vrtulníků Mi se poslalo už na Ukrajinu tolik, že se o tom raději ani veřejně nepíše. Podle snímků z alternativních webů, které zveřejňují objektivní, a nikoliv jednostranné informace o vojenské situaci na Ukrajině včetně fotografií, jich tam již moc funkčních není.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Za těmi nákupy amerických vrtulníků na přímo je také spousta otazníků, a dokonce za porušení zákonných postupů při tomto nákupu muselo MO zaplatit pokutu 500 milionů korun, a to na základě rozhodnutí ÚOHS. Kupovat a provozovat výběhové bojové vrtulníky, které používá americké námořnictvo, když potřeba je mít vrtulníky víceúčelové, na to je potřeba také velkou odvahu.

Místo toho, aby Armáda ČR dostala přesně to, co potřebuje, za dobrý poměr kritérií cena/výkon, vypadá to, že nákupy MO jsou motivovány politickými rozhodnutími se fungujících strojů Mi zbavit a nakoupit za ně nové, bez výběrového řízení, a to přímo z USA. A aby na to byly prostředky, tak za tím účelem navýšit rozpočet na obranu natolik, že se kvůli tomu zvedá velká část daní prostřednictvím tzv. kompenzačního balíčku a dalšími opatřeními.

To vše je v době, kdy byl MO bezprecedentně navýšen rozpočet postupným směřováním ke 2 % HDP na obranu, úplně neuvěřitelné. Pro ilustraci, jak moc byl navýšen rozpočet MO: na rok 2022 byl schválen rozpočet ve výši 89,1 mld Kč a na rok 2023 dokonce ve výši 111,8 mld Kč (což je 1,5 % HDP). Pokud by tedy byl už v roce 2024 rozpočet MO na 2 % HDP (a pětikoalice navýšení letos prohlasovala ve Sněmovně speciálním zákonem), byl by to další skokový nárůst, a to v situaci, kdy se odebírají peníze na zdravotnictví, zásadně se zvyšují daně prostřednictvím tzv. kompenzačního balíčku, snižují se valorizace na důchody. Vládní rozpočty mají problémy, ale do toho vláda si schválí 2 % HDP na obranu jako mandatorní výdaj. Tak teď jenom jak to utratit. A americké stíhačky F-35 jsou přesně tím nástrojem.

V posledních letech jsme přitom konečně svědky značného nárůstu výdajů na obranu, který je ale často spojen s předraženými armádními nákupy. Jedním z nejkontroverznějších projektů v tomto ohledu je potom zvažovaný a MO a provládními médii právě zmiňovaný nákup 24 kusů amerických stíhacích letounů F-35. Přitom se jedná o letoun, který se stal symbolem obrovských provozních nákladů ale i technických problémů.

Jedním z hlavních problémů při armádních nákupech prostřednictvím MO je přitom neefektivnost. Často dochází k nekontrolovanému růstu nákladů, předraženým smlouvám a nedostatečnému výběru dodavatelů. Tato neefektivnost vede ke ztrátě finančních prostředků a snižuje schopnost armády získat moderní a kvalitní vybavení. Kromě toho, případná korupce v nákupním procesu způsobuje nedůvěru a poškozuje pověst armády (kauza Dalík). MO se tak nechová jako řádný hospodář.

Armádní nákupy a modernizační projekty jsou přitom klíčovou součástí strategického plánování a rozvoje ozbrojených sil. Zajišťují nejenom potřebnou výzbroj a vybavení, ale také přispívají k udržení vojenské připravenosti a zvyšování naší bezpečnosti. V armádě existuje mnoho různých potřeb a požadavků, které je třeba zohlednit při nákupech a modernizaci. Je ale vždy důležité provést důkladnou analýzu a prioritizaci, aby se zajistilo, že finanční prostředky jsou využívány efektivně a v souladu s nejnaléhavějšími potřebami. Přitom se ale nesmí zapomínat na běžné potřeby vojáků, tedy aby měli třeba náhradní boty a odpovídající výstroj.

Dlouhodobé plánování je přitom klíčovým faktorem pro úspěch armádních nákupů a modernizačních projektů. MO to ale provádí přesně naopak. Názorný příklad za všechny je zrušení nákupu tří strategických dronů Heron z Izraele za 2,7 miliardy korun, a místo nich záměr koupit 200 malých dronů (házedel) pro potřebu našich vojsk na taktické úrovni. Navíc s vágním odůvodněním této potřeby a změny.

Armádu ČR je jistě třeba udržovat v dobrém stavu, jak co se týče výstroje, tak výzbroje. Ale mělo by se tak dít rozumně, s ohledem na přiměřené náklady na jednotlivé nakupované položky, ale i s přihlédnutím k jejich nutné údržbě a účasti českých firem na tendrech. V hnutí SPD jsme nikdy nenavrhovali sebrat peníze našim vojákům, protože i my chceme moderní armádu. Měli jsme ale (a stále máme) výhrady, kam jednotlivé finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly MO směřují. A nákup 24 kusů amerických stíhaček F-35, jejichž potenciál nikdy nevyužijeme, je přesně ten případ. Je to něco podobného jako bychom měli byt v paneláku a koupili si přitom dvě vozidla Ferrari, která náš rozpočet zcela zruinují. Opravdu nejsme ve válce a válka na Ukrajině není naše válka!

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

